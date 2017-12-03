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«هدف»: 156 ألف منشأة اشتركت في برنامج دعم نمو التوطين

«هدف»: 156 ألف منشأة اشتركت في برنامج دعم نمو التوطين
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجْتِمَاعِيّة، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) خالد أبا الخيل، عن اشتراك 156508 آلاف منشأة في برنامج “دعم نمو توطين المنشآت”، وذلك بِحَسَبِ الإحصائيات الأخيرة للبرنامج، مُؤكِّدَاً أن البرنامج يُسْهِم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ورفع نسبة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.

وبيّن أبا الخيل، أن البرنامج يخدم جميع منشآت القطاع الخاص النشطة في نظام التأمينات الاجْتِمَاعِيّة، حيث سيُسَاهِم الصندوق بدفع نسبة من حصة اشتراك التأمينات الاجْتِمَاعِيّة الشَهْرية نيابة عن المنشآت التي تحقق نُمُوّاً في أعداد الموظفين السعوديين، لافتاً إلى أن الدعم يشمل الموظفين والموظفات الذين تم تعيينهم لدى المنشأة بعد تاريخ 31 يوليو 2017، ولمدة عامين، حيث يُسَاهِم “هدف” بنسبة 15% من إِجْمَالي الأجر الشَهْري للموظف، بينما تصل النسبة إلى 20% من إِجْمَالي الأجر الشَهْري للموظفة.

وَأَشَارَ المتحدث الرسمي إلى أن الدعم موجه للمنشآت بِغَرَضِ تحفيز توظيف المواطنين والمواطنات، وسد فجوة الأجور، وتغطية تكاليف الإلحاق والتدريب على رأس العمل”، دَاعِيَاً المنشآت الراغبة في التسجيل بالبرنامج، الدخول على حساب المنشأة في الموقع الإِلِكْتُرُونِيّ للتأمينات الاجْتِمَاعِيّة، كما يمكن للمنشآت الراغبة في التسجيل الاطلاع على الشروط من خلال زيارة موقع “هدف” الإلكتروني https://hrdf.org.sa.

 

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