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«الغذاء والدواء» تكرم مواطنة أحبطت توزيع أدوية منتهية الصلاحية

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تواصل – فريق التحرير:

كرّم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، مواطنة أبلغت مركز الاتصال الموّحد في الهيئة 19999، عن محاولة نقل كمية كبيرة من الأدوية ومستحضرات التجميل منتهية الصلاحية من مقر شركة توزيع أدوية في الرياض إلى الأسواق، مساء الأربعاء الماضي.

وقدّم معالي الرئيس التنفيذي شكره وتقديره للمواطنة لحرصها على تقديم البلاغ إلى مركز الاتصال الموّحد، داعياً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة يلاحظونها في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية.

وكانت فرق التفتيش بالهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع الجهات الأمنية، أحبطت محاولة شركة توزيع أدوية نقل نحو 3 أطنان من الأدوية ومستحضرات التجميل المخالفة ليلاً لتوزيعها في الأسواق، بعد أن استغلت ترخيصها للتلاعب في تواريخ المنتجات منتهية الصلاحية، كما حوّلت الشركة المخالفة مقرها إلى مستودع لتخزين كميات كبيرة من الأدوية ومنتجات التجميل منتهية الصلاحية. ​

 

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