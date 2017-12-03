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«الصحة» تُكرم الدكتور «صالح الأنصاري» لدوره في نشر ثقافة «المشي»

«الصحة» تُكرم الدكتور «صالح الأنصاري» لدوره في نشر ثقافة «المشي»
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تواصل – فريق التحرير:

تدشن وزارة الصحة الثلاثاء القادم استراتيجية الشراكة المجتمعية، تَزَامُنَاً مع اليوم العالمي للتطوع، وستكرم الوزارة 30 متطوعاً من نشطاء المجال الصحي منهم الدكتور صالح الأنصاري؛ تكريماً لجهوده المميزة في مكافحة الأمراض المزمنة والتوعية الصحية وتعزيز الصحة في المجتمع.

وقد قدم الأنصاري العديد من المبادرات بالتحفيز على النشاط البدني ونشر ثقافة المشي من خلال العديد من المبادرات، منها جهوده في نشر ثقافة المشي، وجهوده الريادية في إدخال ثقافة المشي في الطبيعة والمشي الجبلي، وما يعرف برياضة الهايكنج في المجتمع السعودي بشكل مؤسسي.

وقد دعم ورعى الأنصاري تأسيس مجموعات المشي وعلى رأسها دعمه لتأسيس مُبَادَرَة #مشاة_الرياض التطوعية، وغيرها من #مجموعات_المشي التي بدأت تنتشر على مستوى المملكة وتنتظم باسم #مشاة_السعودية. ويبلغ عدد مجموعات المشي التي رعى تأسيسها ودعمها الدكتور الأنصاري حوالي 60 مجموعة، منها 7 مجموعات نسائية. وقد نشطت هذه المجموعات مُؤخَّرَاً في نشر ثقافة المشي وتنفيذ نشاطات المشي الجماعي في مضامير المشي، وتنظيم رحلات مشي المسافات الطويلة والمشي في الطبيعة.

وللدكتور الأنصاري خبرة طويلة تربو على 25 عاماً من العمل التطوعي في المجال الصحي، والعديد من المشاركات في السوشيال ميديا، حيث قَامَ بترجمة العديد من الأفلام والمقالات، ووثق ونشر عشرات المقالات والقصص لأشْخَاص استطاعوا التخلص من السمنة والأمراض المزمنة من خلال المشي وتحسين النمط المعيشي.

ومن ناحيته شكر الدكتور الأنصاري وزارة الصحة، ممثلة في مَعَالِي الوزير الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة على هذه اللفتة، وأَضَافَ أن الاهتمام بالعمل التطوعي في المجال الصحي سيؤتي ثماره بشكل أكبر، وَنَوَّهَ إلى أن هؤلاء المتطوعين يعملون تحت سقوفٍ عالية، ولا ترتبط أَعْمَالهم كَثِيرَاً بالعمل الوظيفي مِمَا يَزِيد من مساحات حريتهم وانطلاقه خارج الأطر المحددة، وينفذون أَفْكَارَاً من “خارج الصندوق” كما أن أَعْمَال المجموعات التطوعية تلبي شغفاً كبيراً وحباً وقناعة بما يعملونه.

كما عبر عن سعادته بتدشين استراتيجية وزارة الصحة للشراكة المجتمعية التي سوف يكون لها دور كبير في رعاية وتطوير واسْتِثْمَار الجهود التطوعية وتحريكها نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 بِرِعَايَةِ وزارة تهتم بالشأن الصحي الذي يجذب العمل الخيري بشكل كبير ألا وَهُوَ صحة المجتمع بشقيها الوِقَائِيّ والعلاجي.

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