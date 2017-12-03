اليمن.. حزب المؤتمر ينفي إصداره بياناً يدعو للحوار مع الحوثيين

تواصل – فريق التحرير:

أكد قياديون بحزب المؤتمر التابع للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، أن الحوثيين اخترقوا الموقع الرسمي لحزب المؤتمر “المؤتمر.نت”، بعدما اعتقلوا أحد المحررين وأجبروه على إعطائهم كلمة السر، وذلك بالتزامن مع اختراق إلكتروني للموقع عن طريق خبراء تقنية من إيران وميليشيا حزب الله، ليبثوا عبره بياناً مزيفاً باسم الحزب يدعو للحوار مع ميليشيا الحوثي.

وشددوا أن البيان الذي تم نشره على الموقع، وتوزيعه في بعض مناطق البلاد، اليوم الأحد، مزور، مؤكدين أن المعركة لا تزال بيد حزب المؤتمر في العاصمة صنعاء.