ليش_يا_ثامر تشوه واجهة جدة البحرية.. ومغردون: يجب محاسبته (صور)

تواصل – فريق التحرير:

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور تظهر تشويه واجهة جدة البحرية، بعد أيام من افتتاحها، وقام بعض العابثين بإتلاف وتشويه معالم الواجهة البحرية، والكتابة عليها.

وقام أحد العابثين بكتابة اسم “ثامر”، على بعض المعالم الجمالية في الواجهة؛ مما دعا بالمغردين إلى تدشين وسم “ليش يا ثامر”، للتنديد بهذه الممارسات غير المسؤولة، تجاه الممتلكات العامة التي هي ملك للجميع.

وغرد خالد القرني بقوله: “من واقع تجربتي في فرنسا يحافظ الشعب على الممتلكات العامة ويعتبر الحفاظ عليها واجباً وطنياً، ما عرف ليش ما عندنا هذا الحس بالانتماء؟”.

وعلق محمد هاشم‏ بقوله: “لم يختفِ صدى سؤال الأمير خالد الفيصل لأهالي جدة هل ستحافظون عليه أم سأسمع غداً بعد تخريبه كلمة من المسؤول”؟ حتى شاهدنا أفعال ثامر في واجهة جدة البحرية”.

وغرد حمد آل كليب‏ بقوله: “ثامر يجب أن يحاكم محاكمة فاسد، يفسد كل ما هو جميل وكل ما هو من حق الشعب ويتحمل كامل تكاليف صيانة ما أفسدت يده”.

وعلق تركي الروقي‏ بقوله: “أقسم بالله أمس شاهدته عابثاً يعبث بالممتلكات، وكلمته بكل أدب ورد علي: (دافع شيء من جيبك) هناك استهتار مبالغ فيه وهمج بشكل لا يطاق، يجب العقاب يكون شديداً وحازم”.

وكتب سعود العيد “ستأتي قريباً ضريبة الخدمات البلدية.. وسيعرف المواطن قيمة المرافق العامة.. وسيصطدم حينها ثامر وأمثاله بالجمهور الذي سيشعر بأن كل إتلاف للمرافق العامة وكأنها بملكيته الخاصة، وحينها لن نقول ليش يا ثامر؟ بل سيردع ثامر من القريب والبعيد!”.

وغرد عبدالله معلقاً على تشويه الواجهة البحرية قائلاً: “هشتقووك يا ثامر، وتوقعاتي أن يصبح أسطورة ويخرج له أتباع في كل المدن، وينتشر اسم ثامر في كل حديقة وشارع”.