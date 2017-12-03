«الحياة الفطرية» توضح سبب ظهور «قرود البابون» على طريق «مكة- المدينة» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

كشفت الهَيْئَة السعودية للحياة الفطرية، أن السبب وراء ظهور مجموعات كبيرة من قرود البابون، مُؤخَّرَاً، على الطرق السريعة بين مَكَّة والمدينة يرجع إلى الاحتطاب والرعي الجائر، والذي دفع القرود للبحث عن مصادر بديلة للغذاء، وهنا ظهر الاستئناس، والذي بات ظاهرة خلال الفترة الماضية، حيث باتت تلك القرود تعتمد على الغذاء الذي يقدمه البشر بشكل مباشر عبر تقديم المارة الغذاء لها أو غَيْر مُبَاشِرٍ من رمى النفايات في غير أمَاكِنها المخصصة، أو تخلص المطاعم من النفايات الغذائية بطرق غير سليمة تجعلها متاحة لمجموعات القرود، فساهم ذلك في تحويل سلوكها من بري إِلَى مستأنس يقترب من الناس بأريحية.

وأكدت الهَيْئَة أن المنطقة التي تم تصوير مقطع فيديو لمجموعات كبيرة من القرود بها، وانتشر على مواقع التواصل، تقع ضمن نطاق التوزيع الجغرافي الطَبِيعِيّ لقردة البابون بالمملكة حيث يمتد انْتِشَارها من الحدود السعودية اليمنية إِلَى وادي الأكحل جنوب المدينة الْمُنَوَّرَة.

وبَيَّنَت أن الدراسات الَّتِي أجرتها الهَيْئَة أوضحت تسبب السلوك البشري السلبي في تفاقم المشكلة، وأنه لا بديل لحلها دُونَ وجود الأنظمة، سواء منها التي تراعي الجوانب البيئية في العمليات التنموية، أو مَا يتعلق بسلوك مرتادي الطرق والحدائق العامة.

كما أَوْصَت الهَيْئَة بمعالجة مشاكل نفايات المطاعم على جانبي الطريق السريع، وحظر توقف وتغذية مرتادي الطريق للقرود، ووضع لوحات إِرْشَادية وتوعوية لسالكي الطريق للحد من الظاهرة.