الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

ترشيحاتنا

عرض أزياء نسائي في حفل مختلط بالرياض (صور)

عرض أزياء نسائي في حفل مختلط بالرياض (صور)

حشرة تصيب طفلة سعودية بالشلل وتُفقدها السمع والبصر

حشرة تصيب طفلة سعودية بالشلل وتُفقدها السمع والبصر

«نزاهة» تضع 10 فئات تحت مجهر «الإثراء غير المشروع»

«نزاهة» تضع 10 فئات تحت مجهر «الإثراء غير المشروع»

شاهد.. قوات تابعة لصالح تخرج من نفق وتفاجئ الحوثيين بصنعاء 

شاهد.. قوات تابعة لصالح تخرج من نفق وتفاجئ الحوثيين بصنعاء 

«الحياة الفطرية» توضح سبب ظهور «قرود البابون» على طريق «مكة- المدينة» (فيديو)

0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت الهَيْئَة السعودية للحياة الفطرية، أن السبب وراء ظهور مجموعات كبيرة من قرود البابون، مُؤخَّرَاً، على الطرق السريعة بين مَكَّة والمدينة يرجع إلى الاحتطاب والرعي الجائر، والذي دفع القرود للبحث عن مصادر بديلة للغذاء، وهنا ظهر الاستئناس، والذي بات ظاهرة خلال الفترة الماضية، حيث باتت تلك القرود تعتمد على الغذاء الذي يقدمه البشر بشكل مباشر عبر تقديم المارة الغذاء لها أو غَيْر مُبَاشِرٍ من رمى النفايات في غير أمَاكِنها المخصصة، أو تخلص المطاعم من النفايات الغذائية بطرق غير سليمة تجعلها متاحة لمجموعات القرود، فساهم ذلك في تحويل سلوكها من بري إِلَى مستأنس يقترب من الناس بأريحية.

وأكدت الهَيْئَة أن المنطقة التي تم تصوير مقطع فيديو لمجموعات كبيرة من القرود بها، وانتشر على مواقع التواصل، تقع ضمن نطاق التوزيع الجغرافي الطَبِيعِيّ لقردة البابون بالمملكة حيث يمتد انْتِشَارها من الحدود السعودية اليمنية إِلَى وادي الأكحل جنوب المدينة الْمُنَوَّرَة.

وبَيَّنَت أن الدراسات الَّتِي أجرتها الهَيْئَة أوضحت تسبب السلوك البشري السلبي في تفاقم المشكلة، وأنه لا بديل لحلها دُونَ وجود الأنظمة، سواء منها التي تراعي الجوانب البيئية في العمليات التنموية، أو مَا يتعلق بسلوك مرتادي الطرق والحدائق العامة.

كما أَوْصَت الهَيْئَة بمعالجة مشاكل نفايات المطاعم على جانبي الطريق السريع، وحظر توقف وتغذية مرتادي الطريق للقرود، ووضع لوحات إِرْشَادية وتوعوية لسالكي الطريق للحد من الظاهرة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

إغلاق تقاطع طريق مكة مع التخصصي بالرياض.. والمرور تكشف الطرق البديلة

إغلاق تقاطع طريق مكة مع التخصصي بالرياض.. والمرور تكشف الطرق البديلة

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

«خيمة» تُغلق الطريق العام بـ«سويدي الرياض».. والبلدية تزيلها (فيديو وصور)

«خيمة» تُغلق الطريق العام بـ«سويدي الرياض».. والبلدية تزيلها (فيديو وصور)

وفاة وإصابة 6 مواطنين إثر حادث تصادم على طريق الهجرة بالمدينة

وفاة وإصابة 6 مواطنين إثر حادث تصادم على طريق الهجرة بالمدينة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الطباخ «الأسمري» لـ«تواصل»: ظروفي حرمتني من التعليم.. وعوّضني ربي خيراً
تقارير وحوارات

الطباخ «الأسمري» لـ«تواصل»: ظروفي حرمتني من التعليم.. وعوّضني ربي خيراً

المزيد
تعقيدات رمز الدخول في «طاقات» يُثير الجدل على «تويتر».. ومطالبات بإلغائه!!
تقارير وحوارات

تعقيدات رمز الدخول في «طاقات» يُثير الجدل على «تويتر».. ومطالبات بإلغائه!!

المزيد
مسلمات الروهينجيا.. من القمع الوحشي إلى عصابات الاتجار بالبشر
تقارير وحوارات

مسلمات الروهينجيا.. من القمع الوحشي إلى عصابات الاتجار بالبشر

المزيد
قصص مع أصحابه.. الشهيد المبتسم «الشهري»: أسألكم الدعاء (فيديو)
تقارير وحوارات

قصص مع أصحابه.. الشهيد المبتسم «الشهري»: أسألكم الدعاء (فيديو)

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>