3 ملثمين يحاولون تكسير صرَّاف آلي بجدة فجرًا.. وتدخُّل الدوريات يحبط المخطط

تواصل – فريق التحرير:

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، أنه بتاريخ ١٤٣٩/٣/١٥ فجراً أحبطت دوريات أمن محافظة جدة عملية الشروع في تكسير جهاز صراف آلي لأحد البنوك من قبل ثلاثه أشخاص كانوا يرتدون أقنعه إلا انهم لم يتمكنوا من السرقة,

وأوضح المتحدث أنه جرى متابعتهم من قبل الدوريات الأمنية وضبطهم وهم يستقلون مركبتهم (مواطن واثنان من الجنسية العربية)، عثر بحوزتهم على أقنعة للتخفي وأدوات حادة استخدمت في محاولة كسر جهاز الصراف الآلي، وتم إيقافهم تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة بحكم الاختصاص.