«أبا الخيل» يشرح خطة «العمل» للسيطرة على قطاع الذهب وتسليمه للمواطنين (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

شرح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، خطة وزارته للسيطرة على قطاع الذهب والمجوهرات من أيدي الوافدين وتسلميه إلى المواطنين.

وقال “أبا الخيل” في مشاركة هاتفية ببرنامج “أموال ومسارات” على قناة “الإخبارية”: ” توجد فرق تفتيشية من وزارة العمل والداخلية، والشؤون البلدية والقروية، والتجارة والاستثمار ستشارك في حملة موسعة للتأكد من تطبيق قرارات التوطين”.

وأشار متحدث الوزارة إلى أن خطة “العمل” للسيطرة على قطاع الذهب وتسلميه للمواطنين، بدأت بتدريب 45 ألف مواطن على العمل في هذا القطاع، مؤكداً أن هناك رغبة من المواطنين بالعمل فيه.

وأكد “أبا الخيل” أن توطين قطاع الذهب والمجوهرات سيوفر من 15 ألف إلى 20 ألف وظيفة للمواطنين، مطالباً أصحاب محلات الذهب بالاستجابة لقرارات التوطين؛ لتجنّب توقيع غرامات عليهم.