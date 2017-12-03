«الأرصاد» تتوقع انخفاض الحرارة إلى «مادون الصفر» على هذه المناطق

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تتأثر مناطق المملكة بكتلة هوائية باردة تنخفض معها درجات الحرارة لتصل إلى ما دون الصفر المئوي على مناطق شمال المملكة (تبوك، الجوف، الشمالية و حائل) وذلك بدءاً من الأربعاء المقبل لتمتد إلى الأجزاء الشمالية من وسط وشرق المملكة اعتباراً من يوم الخميس.

كما توقعت الهيئة أن يصاحب ذلك الانخفاض نشاطٌ في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية (تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 45كم/س، وقد تتحول إلى عاصفة ترابية تتدنى معها الرؤية الأفقية إلى أقل من 1كم).

ونوهت الهيئة إلى توقعات أن تتحرك هذه الكتلة الباردة المصحوبة برياح نشطة والمثيرة للأتربة والغبار، اعتباراً من يوم الخميس لتؤثر على مناطق وسط وشرق وغرب المملكة (تشمل الأجزاء الساحلية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصةً يومي الجمعة والسبت) ومن ثم على مناطق جنوب المملكة اعتباراً من يوم السبت.

وطالبت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الجميع إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر تقلبات الطقس في مثل هذه الحالات الجوية، كما دعت الجميع إلى متابعة نشرات الطقس والتقارير والإنذارات الصادرة عنها في الموقع الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي .