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جامعة الملك عبدالعزيز تخصيص 10% من مقاعد دبلوم السفر والسياحة لطلاب الاحتياجات الخاصة

جامعة الملك عبدالعزيز تخصيص 10% من مقاعد دبلوم السفر والسياحة لطلاب الاحتياجات الخاصة
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تواصل- واس:

خصَّصت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بكلية السياحة 10% من مقاعد دبلوم السفر والسياحة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة لتدريبهم وتأهيلهم إلى سوق العمل، وذلك دعما من الجامعة لتدريب هذه الفئة الغالية على المجتمع.

وتأتي هذه المبادرة من الجامعة انطلاقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بالاهتمام بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وحرص صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين.

كما تندرج ضمن الخطط الاستراتيجية للمسؤولية الاجتماعية للجامعة على تقديم درجة علمية تغطي الجوانب النظرية والعلمية وفق التطلعات المحلية والمعايير العالمية، ومن أجل تنمية القدرات التنافسية لطلاب وطالبات الجامعة، والإسهام في بناء الشراكة المجتمعية، وتطوير برامج رعاية الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

ونجحت الجامعة، ممثلة بكلية السياحة، في تأهيل عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم إلى سوق العمل بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي لكلية السياحة شركة الخطوط السعودية للتموين.

يشار إلى أن الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز يرأس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين من الدورة الثالثة عام 1409هـ وحتى الدورة الحالية، كما يرأس عدداً من اللجان المنبثقة عنه ومنها اللجنة التنفيذية للجمعية، ومؤسس مشارك ورئيس مجلس أمناء مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة.

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