«العمل»: التزام 21 ألف منشأة بقرار «التأنيث» خلال شهر

تواصل – فريق التحرير

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ممثلة في فرق التفتيش الميدانية، عن تنفيذها 29333 جولة تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية في مختلف مناطق المملكة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، للتحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار “تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها” في مرحلته الثالثة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل؛ أن الجولات التفتيشية أسفرت عن التزام 21531 منشأة، وذلك خلال شهر من إطلاق المرحلة الثالثة من “توطين وتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية”.

وأشار أباالخيل، إلى أن الحملات التفتيشية ضبطت 5919 مخالفة لقراري التوطين والتأنيث، لافتًا إلى أن مخالفات التوطين بلغت 1376 مخالفة، بينما بلغت مخالفات التأنيث 3723 مخالفة من إجمالي المخالفات المضبوطة.

وتابع:” بلغ عدد المخالفات الأخرى التي تم ضبطها 820 مخالفة من إجمالي المخالفات، في حين بلغ عدد الإنذارات التي تم تسجيلها خلال تلك الجولات 5325 إنذارًا”.

من جهة أخرى، دعا المتحدث الرسمي عملاء الوزارة إلى التواصل عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق “معًا للرصد” على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات سوق العمل.

يُذكر أن المرحلة الثالثة من “توطين وتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية” انطلقت في الأول من شهر صفر من العام الحالي لتشمل أنشطة بيع العطورات النسائية، والأحذية والحقائب والجوارب النسائية، والملابس النسائية الجاهزة، والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية، وأقسام المحلات التي تبيع ملابس نسائية جاهزة مع مستلزمات أخرى (متعددة الأقسام)، والأقمشة النسائية، كما تضمنت المرحلة الثالثة المحلات الصغيرة القائمة بذاتها، التي تبيع فساتين العرائس، والعباءات النسائية، والإكسسوارات، والجلابيات النسائية ومستلزمات رعاية الأمومة، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة “المولات”، التي تبيع إكسسوارات وأدوات تجميل.

من جهته، قدّم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”حزمة من الخدمات دعما للمرأة العاملة، عبر برنامج دعم ضيافات الأطفال “قرّة”، وبرنامج دعم نقل المرأة العاملة “وصول”، بما يضمن المساهمة بشكل مباشر في رفع عدد السعوديات في سوق العمل والقضاء على البطالة بين أوساطهن.