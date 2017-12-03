شاهد.. أمريكي يستمتع بتعذيب قطة وكسر ساقها

تواصل – سامر محمد:

تحقق الشرطة الأمريكية في قيام مراهق يبلغ من العمر 16 عاماً بالإمساك بقطة وإلقائها في الشارع لمسافة تزيد عن 15 ياردة، وفقاً لشبكة “سي بي إس لوس أنجلوس” الأمريكية.

وأشارت الشبكة إلى أن التحقيقات جاءت عقب انتشار الفيديو على نطاق واسع وزيادة الانتقادات الموجهة للشاب، في وقت أكد فيه مراسل الشبكة في “أونتاريو” على أنه لم يتم اعتقال الجاني، لكن الجيران يتحدثون عن أنه مدمن للكحوليات.

أما شبكة “أيه بي سي7” الأمريكية فتحدثت عن أنها قامت بإدخال تعديلات على الفيديو حتى لا يظهر فيه مشهد اصطدام القطة بالرصيف.

ولفتت إلى أن الشرطة تعرفت على الشاب بعد انتشار المقطع على “سناب شات”، لكن لا يعرف مكانه ولم يعتقل، كما أنها توصلت إلى القطة ومالكها، مضيفة أن القطة كسرت ساقها جراء الجريمة.