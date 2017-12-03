الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

ترشيحاتنا

عرض أزياء نسائي في حفل مختلط بالرياض (صور)

عرض أزياء نسائي في حفل مختلط بالرياض (صور)

حشرة تصيب طفلة سعودية بالشلل وتُفقدها السمع والبصر

حشرة تصيب طفلة سعودية بالشلل وتُفقدها السمع والبصر

«نزاهة» تضع 10 فئات تحت مجهر «الإثراء غير المشروع»

«نزاهة» تضع 10 فئات تحت مجهر «الإثراء غير المشروع»

شاهد.. قوات تابعة لصالح تخرج من نفق وتفاجئ الحوثيين بصنعاء 

شاهد.. قوات تابعة لصالح تخرج من نفق وتفاجئ الحوثيين بصنعاء 

عاصفة تُخفي شاطئ جزيرة 12 عاماً.. عاد للظهور الآن (فيديو)

0

تواصل – وكالات:

عاد شاطئ أشليم باي بجزيرة أشيل في أيرلندا للظهور مجدداً بعد اختفائه لمدة 12 عاماً بسبب عاصفة قوية ضربت البلاد.

واحتفى سكان الجزيرة مؤخراً بعودة شاطئهم من جديد، للمرة الأولى منذ 2005، وكانت فرحتهم مضاعفة، حيث عاد شاطئ آخر يسمى دوناج يبعد عن أشليم باي بنحو 10 كيلومترات، للظهور مرة أخرى أطول مما كان في السابق، وذلك بعد أن جرفت العواصف كامل رمال الشاطئ في 1984، مخلفة وراءها بِركاً صخرية فقط في المكان.

وبالعودة إلى شاطئ أشليم باي، والمفاجأة السارة لسكان الجزيرة، يقول سيان مولي من هيئة السياحة في المدينة، إن العاصفة الأخيرة، قامت بتنظيف الشاطئ من معظم الصخور، قبل أن تتكفل عاصفة أخرى، بإعادة فرش الشاطئ بالرمال، بحسب موقع أوديتي سنترال.

ويقول السكان إن شاطئ أشليم باي يختفي ويعود للظهور كل سبع سنوات، لكنه استغرق وقتاً أطول هذه المرة، وعلى الرغم من أن أحداً لا يعرف، كم من الوقت سيبقى الشاطئ، إلا أن السكان، يرغبون بالاستفادة من وجوده أقصى ما يمكن، قبل أن يختفي مرة أخرى.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تفاح يغطي الشوارع.. والسبب «كارثة» (صور)

تفاح يغطي الشوارع.. والسبب «كارثة» (صور)

شاهد.. الحرائق تغزو غابات جزيرة كورسيكا الفرنسية

شاهد.. الحرائق تغزو غابات جزيرة كورسيكا الفرنسية

أيرلنديون يتذرعون بصوت الأذان لرفض بناء مسجد كبير

أيرلنديون يتذرعون بصوت الأذان لرفض بناء مسجد كبير

مدير إنشاءات مترو الرياض: نعمل بأكبر مشروع بنية تحتية في العالم

مدير إنشاءات مترو الرياض: نعمل بأكبر مشروع بنية تحتية في العالم

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

تعقيدات رمز الدخول في «طاقات» يُثير الغضب على «تويتر».. ومطالبات بإلغائه!!
تقارير وحوارات

تعقيدات رمز الدخول في «طاقات» يُثير الغضب على «تويتر».. ومطالبات بإلغائه!!

المزيد
مسلمات الروهينجيا.. من القمع الوحشي إلى عصابات الاتجار بالبشر
تقارير وحوارات

مسلمات الروهينجيا.. من القمع الوحشي إلى عصابات الاتجار بالبشر

المزيد
قصص مع أصحابه.. الشهيد المبتسم «الشهري»: أسألكم الدعاء (فيديو)
تقارير وحوارات

قصص مع أصحابه.. الشهيد المبتسم «الشهري»: أسألكم الدعاء (فيديو)

المزيد
لماذا يهاجمون السنة النبوية؟!
مقالات

لماذا يهاجمون السنة النبوية؟!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>