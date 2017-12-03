عاصفة تُخفي شاطئ جزيرة 12 عاماً.. عاد للظهور الآن (فيديو)

تواصل – وكالات:

عاد شاطئ أشليم باي بجزيرة أشيل في أيرلندا للظهور مجدداً بعد اختفائه لمدة 12 عاماً بسبب عاصفة قوية ضربت البلاد.

واحتفى سكان الجزيرة مؤخراً بعودة شاطئهم من جديد، للمرة الأولى منذ 2005، وكانت فرحتهم مضاعفة، حيث عاد شاطئ آخر يسمى دوناج يبعد عن أشليم باي بنحو 10 كيلومترات، للظهور مرة أخرى أطول مما كان في السابق، وذلك بعد أن جرفت العواصف كامل رمال الشاطئ في 1984، مخلفة وراءها بِركاً صخرية فقط في المكان.

وبالعودة إلى شاطئ أشليم باي، والمفاجأة السارة لسكان الجزيرة، يقول سيان مولي من هيئة السياحة في المدينة، إن العاصفة الأخيرة، قامت بتنظيف الشاطئ من معظم الصخور، قبل أن تتكفل عاصفة أخرى، بإعادة فرش الشاطئ بالرمال، بحسب موقع أوديتي سنترال.

ويقول السكان إن شاطئ أشليم باي يختفي ويعود للظهور كل سبع سنوات، لكنه استغرق وقتاً أطول هذه المرة، وعلى الرغم من أن أحداً لا يعرف، كم من الوقت سيبقى الشاطئ، إلا أن السكان، يرغبون بالاستفادة من وجوده أقصى ما يمكن، قبل أن يختفي مرة أخرى.