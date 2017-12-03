الطباخ «الأسمري» لـ«تواصل»: ظروفي حرمتني من التعليم.. وعوّضني ربي خيراً

تواصل – خاص

رُبّ ضارة نافعة، فقد تسبب لقاء الطباخ سليمان الأسمري الملقب بـ”أبو حوتة” في قناة “الإخبارية” في شهرته، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث تضامن المغردون معه، بإطلاق ثلاثة وسوم لدعم ابن البلد الطباخ الهاوي الذي تعرَّض لموقف محرج على الهواء.

بمجرد أن ذكر الطباخ أكلة “التشيز كيك الياباني”، أنهى المذيع حواره معه بكلمة “سديت نفسنا”، بذريعة هزيمة “الهلال” أمام اليابان!!

الشاب سليمان الأسمري عبَّر عن سعادته بردود الفعل الإيجابية، التي انهالت عليه بعد لقائه “الصادم” في “الإخبارية”، وقال إنه يفتخر أنه من مواليد مكة المكرمة قِبلَة المسلمين، ورغم أن ظروفه لم تسمح له بإكمال تعليمه الجامعي، ولكنه يعتقد بأن دروس الحياة الاستثنائية التي عاشها جعلته أكثر نضجاً بمراحل من بعض أولئك الذين سلكوا طريق التعليم الأكاديمي.

ويرى “الأسمري” أن الطهي متعة وهواية رائعة تساعد على الاسترخاء والتخلص من الضغوط، وتمنحك شعوراً بالإنجاز، وأكد “أبوحوتة” أن أسرته هي أكبر داعم له، ودائماً ما يزعجهم بتجاربه.

أحلام الطباخ “الأسمري” تعانق السماء لهذا فهو يطمح بأن يصل للعالمية بنكهة سعودية ويمتلك أرقى وأكبر سلسلة مطاعم في العالم.

* في البداية نريد نبذة تعريفية؟

– سليمان بن محمد الأسمري، والملقب بـ أبو حوتة، في العقد الثلاثين من عمري، لم ألتحق بالتعليم الجامعي، ولم تسمح لي ظروفي بذلك، ولكن أعتقد بأن دروس الحياة الاستثنائية التي عشتها جعلتني أكثر نضجاً، بمراحل من بعض أولئك الذين سلكوا طريق التعليم الأكاديمي. أنا من مواليد مكة المكرمة، ودائماً أحمد الله تعالى وأشكره بأن جعل ولادتي ونشأتي وكل حياتي في البلد الحرام وقبلة والمسلمين.

لدي أسرة تتكون من زوجتي وأبنائي الصغار، حفظهم الله، وأيضاً لديّ أسرتي الكبيرة، التي تتكون من أبي “تاج رأسي”، وأمي “حبيبتي” وإخوتي الغاليين.

*كيف نشأت معك هواية الطبخ وكيف نميتها وكيف أصبحت طباخاً؟

– اكتشفت في سِن مبكرة من عمري بأن ممارسة الطهي متعة، وأن الحصول على هذه المتعة ليس لأي أحد وإنما لمن يمارسها بشغف، وأن ممارسة الطهي تعتبر من الأعمال اليدوية التي تمنحك الشعور بالإنجاز خاصة إذا نالت طبختك إعجاب الآخرين شكلاً ومضموناً، فلازمتني هذه العادة الجميلة، وشخصياً أنظر لها على أنها هواية رائعة دائماً ما تساعدني على الاسترخاء والتخلص من الضغوط.

*مهنة الطباخ في المملكة البعض يراها عيباً كيف واجهت هذه النظرة؟ وكيف تتعامل معها؟

-بلا شك هناك معوقات اجتماعية متعددة، ومهنة الطاهي السعودي كرجل هي مهنة غريبة إلى حد ما على المجتمع، ولكن الإيمان بإمكاناتي وثقتي بنفسي جعلتني أتجاوز كل تلك المعوقات، بل أصبحت من الطهاة المشهورين في المجتمع، ولله الحمد.

*كيف كان وقع اختيارك مهنة الطبخ على أسرتك ومحيطك العائلي؟ وهل واجهت مشاكل؟

-بالعكس أسرتي ومحيطي العائلي هم من كانوا المعين الأول لي، وسندي القوي ولله الحمد، وكلي فخر بهم وبدعمهم لي، صدقاً لم أواجه أي مشاكل من هذا النوع، بل أنا من كنت أزعجهم بتجاربي التي لا تنتهي.

*بصراحة هل تشعر بضيق إذا قال أحد لابنك والدك طباخ؟ وإلى أي مدى تفتخر بمهنتك؟

– كلي فخر بأنني طاهٍ سعودي، وكل أفراد أسرتي يفخرون بذلك أيضاً.

*هل تفكر في دراسة فنون الطبخ؟

-حينما تتحد الهواية مع دراسة فنونها وتاريخها وأصول ممارستها، أعتقد بأن هذا هو الطريق الحقيقي للنجاح الذي ينشده كل أحد، أسأل الله تعالى أن يُيسر لي الطريق الصحيح لتحقيق أفضل النجاحات على المستوى المحلي والعالمي.

*مهنة الطباخ السعودي هل جديدة أم هناك طباخون سعوديون؟

-هي ليست بجديدة، والساحة مليئة بالطهاة السعوديين المتميزين.

*التحول من الهواية إلى المشروع التجاري كيف؟ وما الأحلام وأبرز المشاكل؟

-أتوقع بأن الحالة الطبيعية للتحول من الهواية إلى مشروع تجاري، تحدث حينما يتلمس الشخص ومن حوله نجاحات الأنشطة والأعمال التي نتجت عن تلك الهواية، وهذا بالضبط ما حصل معي ولله الحمد.

بالنسبة لأحلامي فهي تعانق السماء، أطمح بأن أمتلك أرقى وأكبر سلسلة مطاعم في العالم.

*هل تواصلت مع جهات داعمة لك في مشروعك للدعم؟

-كان لي الشرف بالمشاركة في مسابقة نجوم_الطهي، وكانت المسابقة برعاية شركة دواجن الوطنية السعودية، وحصلت على المركز الأول ونلت جائزة المسابقة ولله الحمد.

وأيضاً شاركت في برنامج طبخ_رجال وهذا البرنامج يعتبر البرنامج النوعي والعربي الأول، الذي يقدّم أفضل الوصفات العربيّة والعالمية المتنوّعة بأسلوب جديد ومبتكر، يجمـع ما بين الفائدة والمتعة، قدمته مع النجم المتميز الشيف فايز الريماوي والمعروف على شاشة فتافيت.

*هل تتوجه بمشروعك الخاص للسعوديين وتطبخ الأطعمة المشهورة في المملكة؟

-واقع الأمر أنني أسعى لإشباع كل الأذواق ما استطعت، ولدي في صفحتي على “يوتيوب” باسم “أبو حوتة” الكثير من الوصفات للأطعمة المشهورة في بلدي الحبيبة المملكة العربية السعودية، ولكن دائماً أطمح أن أصل إلى العالمية بنكهة سعودية.

*نريد تعليقك على ما حدث في لقائك بقناة “الإخبارية” بعد أن قال لك المذيع “سديت نفسنا”؟

_لا أزيد عن كلمة: “مصدوم”.

*بعد انتشار مقطع لقائك في “الإخبارية” أطلق مغردون وسماً لدعمك، حدثنا عن ردود الفعل وشعورك.

_ هي بالأحرى ثلاثة وسومات:

الأول: #حملة_دعم_الطباخ

الثاني: #كلنا_سليمان_الأسمري

الثالث: #تشيز_كيك_ياباني

والحقيقة شعوري لا يوصف تجاه هذا الشعب السعودي العظيم، شعب لطيف للغاية ويعشق الدعم والمساندة ومحب للعدالة، ذهلت بالعدد الكبير من التعليقات والرسائل الإيجابية التي وصلتني، أحبكم جميعاً.

*رسالة توجهها للشباب السعودي؟

-لا تفارق مخيلتي بعضٌ من كلمات سمو الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله ورعاه، منها ” أنا شاب، و70% من مواطنينا هم من الشباب”، ومنها أيضاً “طموحاتنا لا يحدها إلا السماء”، أقول أيها الشباب السعودي الزمن زمنكم والفرصة قد حانت لكم، فلا مجال للكسل.