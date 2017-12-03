4 مزايا يوفرها التحديث الجديد من آبل «iOS 11.2»

تواصل – وكالات:

بعد شكاوى المستخدمين من مشكلة بهواتف آيفون خاصة بتوقف الهاتف عن العمل؛ أطلقت شركة أبل تحديثاً جديداً لإصلاح الأمر بشكل سريع.

وأطلقت الشركة نسخة البيتا من هذا التحديث الجديد أمس، وهو يحمل رقم إصدار IOS 11.2 وبجانب الإصلاحات ومعالجة الثغرات التي توجد بالنظام، ضم التحديث مجموعة من المزايا الجديدة.

مزايا التحديث

1- يدعم تحديث IOS 11.2 خدمة الدفع APPLE PAY CASH في الولايات المتحدة داخل الرسائل بنفس الطريقة التي تعمل بها خدمة VENMO.

2- يوفر التحديث الجديد من أبل دعم الشحن السريع اللاسلكي على هاتف آيفون X وآيفون 8.

3- سيحصل المستخدمون أيضاً على مجموعة من الخلفيات الجديدة الحية LIVE WALLPAPERS.

4- إصلاح المشكلة المتعلقة بالـ GPS التي ظهرت لبعض المستخدمين في الآونة الأخيرة.