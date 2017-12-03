قرار عاجل من «المنشآت الصغيرة» ضد مسؤولي عرض الأزياء المختلط بالرياض

تواصل- فريق التحرير:

قال الدكتور غسان بن أحمد السليمان محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إنه تمت إحالة ما حدث في العرض المقدم خلال حفل افتتاح أكاديمية “نضره” للتجميل، الأربعاء الماضي، إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمحاسبة المسؤولين.

وأعرب المحافظ، عن استنكاره الشديد لما حدث في العرض المقدم خلال حفل افتتاح الأكاديمية، مؤكداً أنه فوجئ بالعرض بما حمله من مشاهد خادشة ولا تتفق مع قيمنا وتقاليدنا الوطنية، وأنه لم يكن لديه علم مُسبق بمحتوى العرض.

وتابع، أن هدف الهيئة هو دعم “الأكاديمية” لتوطين صناعة التجميل في المملكة وفتح فرص العمل للمواطنات، وليس بأي حال تشجيع أو قبول أي سلوك غير نظامي أو يتنافى مع القيم والتقاليد الوطنية.

وتداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، مقاطع فيديو لعرض أزياء نسائي في حفل مختلط بمناسبة افتتاح أكاديمية تجميل بمدينة الرياض الأربعاء الماضي.