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الإمارات تُكذِّب مزاعم الحوثيين بإطلاق صاروخ تجاه أبوظبي

الإمارات تُكذِّب مزاعم الحوثيين بإطلاق صاروخ تجاه أبوظبي
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تواصل – فريق التحرير:

كذَّبت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بدولة الإمارات العربية المتحدة ما تردد عن إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية لصاروخ “كروز” تجاه أبوظبي.

وأشارت “إدارة الطوارئ والأزمات” إلى أن الإمارات تمتلك منظومة دفاع جوي قادرة على التعامل مع أي تهديد من أي نوع، ومشروع “مفاعل براكة” محصن ومنيع تجاه كل الاحتمالات.

وأهابت بالرأي العام عدم الاهتمام لمثل هذه الشائعات وما تردده الأدوات الإعلامية المعادية للدولة من شائعات مغرضة هدفها إصدار الأخبار المزيفة والكاذبة بهدف التشكيك في مقدرات الدولة وقوتها ومتانة أمنها”.

وكانت وكالة “رويترز” قد نقلت عن وسائل إعلام موالية للحوثيين إفادتها، اليوم الأحد، بإطلاق صاروخ مجنّح من نوع كروز باتجاه مفاعل براكة النووي في أبوظبي.

وأعلنت عن ذلك قناة “المسيرة” ووكالة “سبأ” التابعتين للحوثيين نقلاً عن “القوة الصاروخية”، لكن دون تقديم أي أدلة على صحة ادعاءاتها.

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