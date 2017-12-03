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العراق.. محاكمة نوري المالكي وإياد علاوي بتهمة «الفساد»

العراق.. محاكمة نوري المالكي وإياد علاوي بتهمة «الفساد»
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تواصل- وكالات:

أعلن رئيس هيئة النزاهة العراقية، حسن الياسري، اليوم الأحد، إحالة نواب رئيس الجمهورية العراقية الثلاثة نوري المالكي وأسامة النجيفي وإياد علاوي إلى القضاء، إضافة إلى مسؤولين آخرين.

وذكر الياسري، في بيان، أن الخطوط الحمراء انتهت، وأن الهيئة أصدرت قرارات بمنع سفر عدد من كبار المسؤولين، وفق ما نقلت صحيفة “الصباح” شبه الرسمية.

وأضاف أن الهيئة تعمل على ملف استرداد الأموال، على الرغم من كونه ملفاً مُتشعباً وبعضه يتعلق بأموال النظام السابق وبمذكرة النفط مقابل الغذاء والدواء.

وأشار إلى أن مئات الملفات جرى إنجازها، وتم التنسيق مع الادعاء العام ووزارة العدل والخارجية، ووصلت بعض الملفات إلى الإنتربول الدولي، الذي أصدر نشرة حمراء تعمم على دول العالم من أجل مصادرة وإعادة الأموال إلى العراق.

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