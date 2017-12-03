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معهد الإدارة العامة يفتح باب التسجيل في برامجه الإعدادية

معهد الإدارة العامة يفتح باب التسجيل في برامجه الإعدادية
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تواصل – واس:

أعلن معهد الإدارة العامة اليوم، فتح باب التسجيل في برامجه الإعدادية لخريجي وخريجات الثانوية، ويستمر حتى يوم الخميس 26/ 3/ 1439هـ، في كل من مركزه الرئيسي بالرياض وفروعه بجدة والدمام والنسوي بالرياض، عبر موقعه الإلكترونيwww.ipa.edu.sa.

وجاءت البرامج المنفذة في المركز الرئيسي للمعهد بالرياض على النحو التالي: برمجة الحاسب الآلي، شبكات الحاسب الآلي، إدارة المستشفيات، السكرتير التنفيذي، المحاسبة، الأعمال البنكية، إدارة المواد، إدارة الموارد البشرية، المبيعات.

فيما ينفذ المعهد بفرعه بمنطقة مكة المكرمة خمسة برامج هي: السكرتير التنفيذي، المبيعات، إدارة الموارد البشرية، شبكات الحاسب الآلي، الأعمال البنكية، وينفذ بفرعه بالمنطقة الشرقية أربعة برامج هي: السكرتير التنفيذي، المحاسبة، المبيعات، إدارة الموارد البشرية، كما ينفذ في الفرع النسائي بالرياض ثلاثة برامج هي: السكرتير التنفيذي، الأعمال البنكية، إدارة الموارد البشرية.

وقد حدد المعهد عدداً من الشروط العامة للالتحاق بهذه البرامج، إضافة إلى الشروط الخاصة بكل برنامج. ومنها: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو غير سعودي من أم سعودية، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (علوم طبيعية، علوم شرعية، علوم إدارية واجتماعية) أو المعاهد العلمية، بتقدير لا يقل عن جيد حسب شروط كل برنامج، وأن لا يكون مضى على تخرجه أكثر من خمس سنوات (يكون من خريجي عام 1433/1434هـ فما بعد)، وأداء اختبار القدرات والتحصيلي التي يجريها المركز الوطني للقياس والتقويم وذلك لكافة البرامج الإعدادية الموجهة لحملة الثانوية العامة التي يقدمها المعهد.

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