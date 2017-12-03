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جريمة بشعة.. شاب أمريكي يسدد طعنة قاتلة لوالدِه ويفرّ هاربًا
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تواصل – سامر محمد:

تبحث شرطة مدينة “بورتلاند” بولاية أوريجون الأمريكية عن ابن قَتَل والده طعناً، في وقت مبكر من صباح أمس السبت، وفقاً لموقع “أوريجون لايف” الأمريكي.

وأشار الموقع إلى أن الشرطة تبحث عن شخص يُدعَى “تيلر نيس” يبلغ من عمر 30 عاماً، والمتهم بطعن والده “براين نيس” البالغ من العمر 64 عاماً والتسبب في وفاته فجر السبت الماضي.

وتحقق الشرطة لمعرفة الملابسات التي أدت إلى قيام المتهم بطعن والده، الذي حاول بعد طعنه طلب مساعدة الجيران، حيث توفي متأثراً بجراحه في المستشفى بعد ساعات قليلة من طعنه.

ولفت الموقع إلى أن الشرطة قامت بتمشيط الحي الذي وقعت فيه الجريمة بحثاً عن الجاني، لكنها لم تتمكن من العثور عليه.

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