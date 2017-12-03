تعقيدات رمز الدخول في «طاقات» يُثير الغضب على «تويتر».. ومطالبات بإلغائه!!

تواصل – الرياض

طالب مغردون بإلغاء رمز الدخول في طاقات، وقالوا إنها معقدة وغير مبررة، وطالبوا بالعودة إلى ما كانت عليه من قبل، حيث كان الأمر سهلاً، وتساءلوا لماذا تعقيد المستفيد من “حافز”؟ وما الغرض من كل هذه التعقيدات؟

مخالفات بالموقع

ودشَّن المغردون وسماً بعنوان: #نطالب_الغا_رمز_الدخول_في_طاقات، وقالت صاحبة معرف “محدثه حافز وطاقات‏ “: “الغوه عقدتم الناس، الرموز ما توصل لبعض الارقام، ومخالفات بالموقع من أخر صيانه”، وأضافت:”رموز في كل شي تغير الايميل، اضافه الحساب في كل شي رمز، لماذا الى هذه الدرجه الموقع غير أمن .”

دخول رمز التحقيق

أما طلال الناشري‏ فقال: “تعقيد غير مبرر في طاقات في دخول رمز التحقيق، وفي دخول رمز التطبيق بالحروف الانجليزيه، من قبل كان أرقام أسهل، الآن الهدف منه تعقيد المستفيد من حافز لغرض الخصم منه.”

محاسبة هؤلاء

وقال “فهد”: “الهدف قطع أرزاق جميع من يحدثون، حافز ويقال لكي يعتمد العاطل على نفسه، والله سيأتي اليوم الذي ستحاسبون فيه، وستندمون أشد الندم، كلها أيام.”

وقالت صاحبة “جنوبيّه”: “الأغلبيه يعتمد في التحديث وحضور التدريبات، على من هم لديهم خبرة لتعقيد البرنامج وصعوبة دخوله، وكل فترة يزيد التعقيد والصعوبة، ولاننسى صعوبات شبكات الاتصال والنت، نحتاج قرار ينهي المعاناه فهو مكرمة ملكية للجميع ووضعت له عقبات ؟.”

موقف وزير العمل

وطالب الإعلامي ثامر الياسي‏ وزيرَ العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص بإعادة النظر في “برنامج طاقات”، وقالت “مريم”، “من يوم أمس أحاول أحدث، ورقم الجوال موثق، وتوصلها رسائل طاقات ماعاد رمز تحقق لدخول الأسبوعي من يتحمل الأنذار وتاخيرها لشهرين”، وطالبت “عائشه”، :”أرجو النظر في الرمز لانه لا يوصل الا بعد ساعه، ولماذا تعقدون الأمور؟”

وقالت عبير الابرآهيم: إنها استطاعت أن تحدّث دون رمز، وطالبت بتجربة ذلك: جرِّبوا الحين أنا تعدل معي من العصر وأنا أحاول الحمد لله يارب.”