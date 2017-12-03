«رائحة قدم» رجل هندي تقوده إلى السجن

تواصل – وكالات:

اعتقلت الشرطة الهندية، رجلاً تسببت رائحة جواربه الكريهة في إحداث نزاع بينه وبين زملائه المسافرين في حافلة.

وقال الركاب لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، إنهم قدموا شكوى ضد براكاش كومار (27 عاماً)، لأنه “يسبب إزعاجاً عاماً”، بحسب تعبيرهم، ووقع الحادث أثناء رحلة ذهاب إلى العاصمة دلهي، بعد أن أزال كومار حذاءه وجواربه.

وكانت الرائحة الكريهة للجوارب سيئةً للغاية؛ وهو ما دفع الركاب أن يطلبوا من كومار أن يضعها في حقيبته، أو التخلص منها، ولكنه رفض؛ ما أثار مشادة حادة بينه وبينهم.

بعدها، أجبر الركاب سائقَ الحافلة على تحويل مساره لمركز الشرطة في ولاية هيماشال براديش بشمال الهند، حيث تم تقديم الشكوى ضد كومار.

ونقلت صحيفة “هيندوستان تايمز” عن براكاش كومار قوله: إن “جواربه لم تكن نتنةً، وأن الركاب اشتبكوا معه من دون سبب”، فيما قالت الشرطة لـ”بي بي سي”: إن “كومار تم الإفراج عنه بكفالة مالية”.