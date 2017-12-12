صورك ومحادثاتك على «واتسآب» في خطر.. إذا لم تُنفِّذ هذه الخطوة

تواصل – فريق التحرير:

شهدت المملكة مؤخراً هجمات إلكترونية واختراقات متعددة من جانب مخترقين (هاكرز) محترفين؛ الأمر الذي دفع الشركات والمؤسسات إلى رفع مستوى الأمان الإلكتروني.

ولا تتوقف أيضاً قضايا الاختراق الفردية من جانب مخترقين مجهولين سواء داخل أو خارج المملكة، من أجل الحصول على بيانات أو معلومات أو محادثات وصور يمكن ابتزاز بها الضحية.

ونظراً لأن تطبيق “واتسآب” يعد الأشهر في المملكة ويستخدمه الغالبية العظمى في التواصل، فضلاً عن إرسال الصور والمحادثات التي قد تكون سرية، أطلق الخبير في أمن المعلومات والشبكات المهندس محمد حداد، تحذيراً مهماً.

تفعيل التحقيق الثنائي

واعتبر “حداد” في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: أن “تفعيل (التحقق الثنائي) في الوآتساب يحمي حسابك من الاختراق ويصعب المهمة على أي شخص يحاول سرقة حسابك، الموضوع مهم جداً (محادثاتك و صورك جميعها في خطر) عند اختراق الحساب”.

وأرفق الخبير التقني بتغريدته صورة توضح كيفية تفعيل التحقيق الثنائي في تطبيق “واتسآب”.