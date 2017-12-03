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فرق الإنقاذ بـ«حرس الحدود» تبحث عن 6 مفقودين بجزيرة «يبوع»

فرق الإنقاذ بـ«حرس الحدود» تبحث عن 6 مفقودين بجزيرة «يبوع»
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تواصل – تبوك:

كشف المتحدثُ الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك المقدم البحري فهد بن صالح العنزي، عن فقدان ستة أشخاص في عرض البحر كانوا قد استقلوا واسطة للتنزه الجمعة الماضية.

وأوضح “العنزي” أن واسطة نزهة أبحرت (الجمعة) الماضية بموجب تصريح إبحار لمدة (24) ساعة من مرسى مركز الصورة للموقع المسمى جزيرة «يبوع» شعب الصورة وعلى متنها 7 متنزهين من جنسيات عربية، على أن تعود في الوقت المحدد ولم تعد بناء على بلاغ المناوبين في مرسى مركز الصورة.

وأضاف “على الفور تم البدء بعمليات البحث والإنقاذ عن الواسطة المفقودة بالتنسيق مع مركز تنسيق البحث والإنقاذ لمحور البحر الأحمر وخليج العقبة وتوجيه الدوريات البحرية لموقع الإبحار المصرح به ولم يتم العثور عليها “.

وتابع قائلاً: “في يوم (السبت) وأثناء عمليات البحث المستمر عثُر على الواسطة منكفئة في عرض البحر غرب جزيرة صلة حيث كان متشبثاً بها أحد الناجين من المتنزهين الذين كانوا على متنها ويبلغ من العمر 50 سنة، وعلى الفور تم إنقاذ المذكور من قبل الدورية البحرية، ونقله إلى مرسى مركز الصورة، ومن ثم إلى مستشفى محافظة ضباء العام بواسطة إسعاف حرس الحدود للاطمئنان على صحته “.

وأشار إلى أنه لا زالت عمليات البحث مستمرة عن الباقين، منوهاً أنه تم التنسيق مع طيران قاعدة الملك فيصل الجوية بالشمالية الغربية للمشاركة في عمليات البحث عن المفقودين.

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