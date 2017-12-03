الجيش اليمني: لا نراهن على الصراعات الأخيرة

تواصل- واس:

أكد الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني ، العميد الركن عبده مجلي، أن الجيش مستمر في معركته لدحر ميليشيا الحوثي.

وأفاد مجلي في تصريح نشره موقع/ 26 سبتمبر التابع للقوات المسلحة اليمنية بأن الجيش الوطني لا يراهن على الصراعات الأخيرة بين ميليشيا الحوثي والرئيس اليمني السابق صالح بل يراهن على الشعب اليمني وجيشه الوطني ، مشيراً إلى أن تطور العلاقة بين حليفي الانقلاب طبيعي أن يصل إلى مرحلة الاقتتال بسبب أن ميليشيا الحوثي لا تقبل بالآخر.

هذا وتمكن الجيش اليمني من استكمال تحرير سلسلة جبال الحمراء وتبة السلطاء الجمعة الماضية ومحاصرة تبة القناصين الإستراتيجية.