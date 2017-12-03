بالصور.. «صحة وتعليم الرياض» ينفذان فعالية «عائلتي هيا نمشي»

تواصل – هياء الدكان:

نفَّذت إدارة الشؤون الصحية المدرسية بمديرية الشؤون الصحية بالرياض فعالية التوعية بفوائد المشي تحت شعار (عائلتي، هيا نمشي) يوم الجمعة ١٣ / ٣ / ١٤٣٩ في ممر الزهور بممشى طريق الملك عبدالله بالشراكة مع إدارة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم الرياض.

وهدفت الفعالية إلى تشجيع العائلات وأولياء أمور الطلاب والطالبات على ممارسة أنماط المعيشة الصحية والنشاط البدني وتعويد أبنائهم وبناتهم عليها من خلال اصطحابهم لمضامير المشي المنتشرة بالمدينة.

واشتملت الفعالية على مضمار للمشي وألعاب حركية للأطفال، وافتُتحت الفعالية بقص الشريط من قبل القيادات المتواجدة بعد ذلك قدمت طالبات مدارس التربية الأهلية نشيد ثم بدأت مسيرة المشي تقدمتها فرق الكشافة وتلتها فرق من بعض المدارس المشاركة والقيادات التعليمية الذين اصطحبوا أطفالهم لمشاركة ذويهم المشي في المضمار”.

وحضر الفعالية عددٌ من المسؤولين من وزارة الصحة ووزارة التعليم، حيث من حضر من الصحة كل “مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض – الدكتور ناصر بن فالح الدوسري”، و”مساعد المدير العام للصحة العامة – حسن كريري، و”مديرة الصحة المدرسية بمنطقة الرياض – الدكتورة فاطمة الكواي” وعدد من القيادات في وزارة الصحة.

فيما حضر من وزارة التعليم “مساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية بالرياض – ريم بنت محمد الراشد” و”مدير الشؤون الصحية المدرسية بمنطقة الرياض – الدكتور حمد الهاجري”، و”مديرة إدارة نشاط الطالبات – الدكتورة إيمان الدريهم” وعدد من القيادات النسائية بتعليم الرياض.