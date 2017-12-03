بريطانيا.. اتهام يمينية متطرفة بالتستر على فضائح جنسية لزعيم حركة مناهضة للمسلمين

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تواصل – سامر محمد

قالت صحيفة “الأوبزرفر” البريطانية : “إن جايدا فرنسين” نائبة رئيس حركة “بريطانيا أولاً” اليمينية المتطرفة، والتي قام الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” بإعادة نشر 3 تغريدات مناهضة للإسلام من حسابها في “تويتر” قبل أيام، متهمة بمحاولة إقناع ضحية اعتداء جنسي بعدم التقدم بشكوى رسمية.

وأشارت الصحيفة إلى أن “فرنسين” التي تبلغ من العمر 31 عاماً، حاولت إقناع الضحية بعدم التقدم بشكوى، وهي الضحية التي اتهمت زعيم الحركة “بول جولدينج” بالاعتداء الجنسي عليها، في يوليو الماضي.

ونقلت عن شاهد عيان أن “فرنسين” حاولت إغراء الضحية بالاستجابة لكل ما تطلبه في سبيل إقناعها بعدم التقدم بشكوى رسمية ضد زعيم الحركة المتطرفة، ولفتت الصحيفة إلى أن الضحية أبلغت الشرطة في نهاية المطاف بالاعتداء وذلك في سبتمبر الماضي.

وعلى الرغم من أن تغريدات “فرنسين” جرى إعادة نشرها من قبل حساب “ترامب” على “تويتر”، إلا أن تلك الحركة المتطرفة متواضعة في عددها وقوتها وتعج بالتنافس والصراع الداخلي، ولدى “فرنسين” طموحات لتصبح زعيمة الحركة، وتنتظر محاكمتها بتهمة إلقاء خطاب يحث على الكراهية في إحدى المسيرات.

ومن المقرر أن تقوم مجموعات مناهضة للفاشية وممثلين عن ديانات ومعتقدات بتسليم التماسات تشمل أكثر من 24 ألف توقيع للسفير الأمريكي في بريطانيا، يعبرون فيه عن عدم رضاهم عن تصرفات “ترامب”.

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