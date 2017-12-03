الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

ترشيحاتنا

«نزاهة» تضع 10 فئات تحت مجهر «الإثراء غير المشروع»

«نزاهة» تضع 10 فئات تحت مجهر «الإثراء غير المشروع»

شاهد.. قوات تابعة لصالح تخرج من نفق وتفاجئ الحوثيين بصنعاء 

شاهد.. قوات تابعة لصالح تخرج من نفق وتفاجئ الحوثيين بصنعاء 

مصدر مسؤول يرد على شائعة «إلغاء حد الردة»

مصدر مسؤول يرد على شائعة «إلغاء حد الردة»

«التحالف» يدعو لالتفاف شعب اليمن بما فيهم أبناء «المؤتمر» لإنهاء عهد التنكيل

«التحالف» يدعو لالتفاف شعب اليمن بما فيهم أبناء «المؤتمر» لإنهاء عهد التنكيل

تحذير رسمي للنساء من «قصّ العجان» في الولادة.. يؤدي لهذه الأضرار الخطيرة

تحذير رسمي للنساء من «قصّ العجان» في الولادة.. يؤدي لهذه الأضرار الخطيرة
0

تواصل – فريق التحرير:

حذَّرت وزارة الصحة، النساء من أضرار “قص العجان” عبارة عن مجموعة من العضلات بين المهبل وفتحة الشرج-، مؤكدةً أنها قد تؤدي للنزف بعد الولادة والحاجة إلى نقل الدم.

وتشتمل الأضرار أيضاً -بحسب الوزارة- على تعريض الجرح لاحتمالية الإصابة بالتهابات جرثومية، والشعور بالألم أثناء الجلوس بعد الولادة؛ ما يقلل المساكنة -بقاء الأم والطفل معاً للرضاعة الطبيعية-.

وأشارت إلى أن “قص العجان” يؤدي إلى ألم مزمن أثناء الحركة والجماع وفقدان المتعة الجنسية، مع زيادة احتمالية امتداد قصّ العجان للشرج والمستقيم؛ ما يؤدي إلى سلس بالبراز أو حدوث ناسور مهبلي مستقيمي.

وأضافت الصحة: أن الأضرار تشمل أيضاً عدم إلتئام الجرح بطريقة سليمة؛ ما قد ينتج عنه ظهور زيادة جلدية أو عدم تماثل منطقة العجان أو ضيق شديد أو توسع فتحة منطقة المهبل، وكذلك زيادة احتمالية القص والشق في الولادة لو حصل قص في الولادة الأولى.

وأكدت أنه لا يوجد دليل علمي بأن هناك حاجة لقص العجان للمرأة البكرية، بل إنه قد يسبب الكثير من المشاكل، وبإمكانها أن تلد دون الخضوع لقص المنطقة.

ونصحت الوزارة بأن يقتصر إجراء قص العجان فقط في حالات الولادة التالية وهي “ضرورة تسريع الولادة؛ نظراً لضعف نبضات قلب الجنين واحتياج الطبيب لاستخدام الملقط الولادي، أو الشفاط، بعض حالات عسر خروج كتف الجنين”.

يشار إلى أن “قص العجان” عبارة عن قطع جراحي بواسطة المقص لأنسجة قناة الولادة قبيل ولادة رأس الجنين، بغرض توسعة الأنسجة لإخراج الجنين في حال تعسر الولادة ويقوم بإجرائه الطبيب المولِّد، أو القابلة القانونية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

10 أسباب تؤدي للإصابة بـ«البواسير».. تجنَّبها

10 أسباب تؤدي للإصابة بـ«البواسير».. تجنَّبها

الدمام.. سقوط جزء من سقف «حضّانة» بمستشفى الولادة

الدمام.. سقوط جزء من سقف «حضّانة» بمستشفى الولادة

5 مشروبات تحتاجها الأم يومياً بعد الولادة

5 مشروبات تحتاجها الأم يومياً بعد الولادة

إنقاذ حياة رضيع بنجران ابتلع قطعة معدنية

إنقاذ حياة رضيع بنجران ابتلع قطعة معدنية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مسلمات الروهينجيا.. من القمع الوحشي إلى عصابات الاتجار بالبشر
تقارير وحوارات

مسلمات الروهينجيا.. من القمع الوحشي إلى عصابات الاتجار بالبشر

المزيد
قصص مع أصحابه.. الشهيد المبتسم «الشهري»: أسألكم الدعاء (فيديو)
تقارير وحوارات

قصص مع أصحابه.. الشهيد المبتسم «الشهري»: أسألكم الدعاء (فيديو)

المزيد
لماذا يهاجمون السنة النبوية؟!
مقالات

لماذا يهاجمون السنة النبوية؟!

المزيد
هَرِمنا ..فأين إكسير الشباب؟
مقالات

هَرِمنا ..فأين إكسير الشباب؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>