الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

ترشيحاتنا

«نزاهة» تضع 10 فئات تحت مجهر «الإثراء غير المشروع»

«نزاهة» تضع 10 فئات تحت مجهر «الإثراء غير المشروع»

شاهد.. قوات تابعة لصالح تخرج من نفق وتفاجئ الحوثيين بصنعاء 

شاهد.. قوات تابعة لصالح تخرج من نفق وتفاجئ الحوثيين بصنعاء 

مصدر مسؤول يرد على شائعة «إلغاء حد الردة»

مصدر مسؤول يرد على شائعة «إلغاء حد الردة»

«التحالف» يدعو لالتفاف شعب اليمن بما فيهم أبناء «المؤتمر» لإنهاء عهد التنكيل

«التحالف» يدعو لالتفاف شعب اليمن بما فيهم أبناء «المؤتمر» لإنهاء عهد التنكيل

إن كان طفلك يعاني من ذاكرة ضعيفة فعليك بهذه الطريقة

إن كان طفلك يعاني من ذاكرة ضعيفة فعليك بهذه الطريقة
0

 

تواصل – متابعات:

توصلت دراسة أجراها باحثون من جامعة واترلو الكندية، إلى أن الأنشطة المصاحبة لتعلّم اللغة والكلمات تحسّن الذاكرة لدى الأطفال، وأن تلك الأنشطة تضمن الكتابة والقراءة بصوت مرتفع.

ونصحت الدراسة من يشتكون من صعوبات في تذكّر الكلمات والدروس التي تعلّمها أطفالهم في أولى سنواتهم بالمدرسة بتدعيم الذاكرة عن طريق تشجيعه على القراءة بصوت مسموع.

وبحسب الأبحاث تبين أن النشاط المزدوج المصاحب لعملية تعلّم الكلمات، مثل كتابة الكلمات أو القراءة بصوت مرتفع يزيد من القدرة على تخزينها في الذاكرة، واستدعائها بسهولة.

ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة “ميموري”، وقام فريق البحث باختبار عدة طرق وأنشطة ذات صلة بتعلّم اللكمات لمعرفة أيها أفضل للذاكرة، منها القراءة بصوت غير مسموع، والاستماع إلى شخص آخر يقرأ، والاستماع إلى تسجيل صوتي للنص المقروء، والقراءة بصوت مرتفع.

وأظهرت النتائج أن قراءة الطفل بصوت مرتفع تساعده على تذكّر ما قرأ وتعلّم الكلمات الجديدة، وأن كتابة الكلمات التي قرأها من الأنشطة الإيجابية التي تدعم الذاكرة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تطعيم الأنفلونزا يحمي الأطفال من المضاعفات

تطعيم الأنفلونزا يحمي الأطفال من المضاعفات

جهاز إلكتروني لتخزين المعلومات في المخ.. اختراع جديد ينشط الذاكرة

جهاز إلكتروني لتخزين المعلومات في المخ.. اختراع جديد ينشط الذاكرة

8 أطعمة تقوي الذاكرة وتجلي التركيز

8 أطعمة تقوي الذاكرة وتجلي التركيز

السن المناسبة لإطعام الطفل «اللحوم الحمراء».. وكيفية تحضيرها لهُ

السن المناسبة لإطعام الطفل «اللحوم الحمراء».. وكيفية تحضيرها لهُ

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مسلمات الروهينجيا.. من القمع الوحشي إلى عصابات الاتجار بالبشر
تقارير وحوارات

مسلمات الروهينجيا.. من القمع الوحشي إلى عصابات الاتجار بالبشر

المزيد
قصص مع أصحابه.. الشهيد المبتسم «الشهري»: أسألكم الدعاء (فيديو)
تقارير وحوارات

قصص مع أصحابه.. الشهيد المبتسم «الشهري»: أسألكم الدعاء (فيديو)

المزيد
لماذا يهاجمون السنة النبوية؟!
مقالات

لماذا يهاجمون السنة النبوية؟!

المزيد
هَرِمنا ..فأين إكسير الشباب؟
مقالات

هَرِمنا ..فأين إكسير الشباب؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>