إن كان طفلك يعاني من ذاكرة ضعيفة فعليك بهذه الطريقة

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توصلت دراسة أجراها باحثون من جامعة واترلو الكندية، إلى أن الأنشطة المصاحبة لتعلّم اللغة والكلمات تحسّن الذاكرة لدى الأطفال، وأن تلك الأنشطة تضمن الكتابة والقراءة بصوت مرتفع.

ونصحت الدراسة من يشتكون من صعوبات في تذكّر الكلمات والدروس التي تعلّمها أطفالهم في أولى سنواتهم بالمدرسة بتدعيم الذاكرة عن طريق تشجيعه على القراءة بصوت مسموع.

وبحسب الأبحاث تبين أن النشاط المزدوج المصاحب لعملية تعلّم الكلمات، مثل كتابة الكلمات أو القراءة بصوت مرتفع يزيد من القدرة على تخزينها في الذاكرة، واستدعائها بسهولة.

ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة “ميموري”، وقام فريق البحث باختبار عدة طرق وأنشطة ذات صلة بتعلّم اللكمات لمعرفة أيها أفضل للذاكرة، منها القراءة بصوت غير مسموع، والاستماع إلى شخص آخر يقرأ، والاستماع إلى تسجيل صوتي للنص المقروء، والقراءة بصوت مرتفع.

وأظهرت النتائج أن قراءة الطفل بصوت مرتفع تساعده على تذكّر ما قرأ وتعلّم الكلمات الجديدة، وأن كتابة الكلمات التي قرأها من الأنشطة الإيجابية التي تدعم الذاكرة.