عرض أزياء نسائي في حفل مختلط بالرياض (صور)

تواصل- الرياض:

تداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين مقاطع فيديو لعرض أزياء نسائي في حفل مختلط بمناسبة افتتاح أكاديمية تجميل بمدينة الرياض الأربعاء الماضي.

واستنكر محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة غسان السليمان فعالية عرض الأزياء المصاحبة لافتتاح الأكاديمية، معتبراً أنه لا يمثل التقاليد الإسلامية، مؤكداً أن الهيئة لم تكن على علم به.

وأشار إلى أن الهيئة تهدف إلى فتح فرص عمل للشباب والشابات دون أن تشجع أي سلوك من شأنه خدش القيم الإسلامية والتقاليد السعودية الراسخة.