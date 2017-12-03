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عرض أزياء نسائي في حفل مختلط بالرياض (صور)

عرض أزياء نسائي في حفل مختلط بالرياض (صور)
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تواصل- الرياض:

تداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين مقاطع فيديو لعرض أزياء نسائي في حفل مختلط بمناسبة افتتاح أكاديمية تجميل بمدينة الرياض الأربعاء الماضي.

واستنكر محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة غسان السليمان فعالية عرض الأزياء المصاحبة لافتتاح الأكاديمية، معتبراً أنه لا يمثل التقاليد الإسلامية، مؤكداً أن الهيئة لم تكن على علم به.

وأشار إلى أن الهيئة تهدف إلى فتح فرص عمل للشباب والشابات دون أن تشجع أي سلوك من شأنه خدش القيم الإسلامية والتقاليد السعودية الراسخة.

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التعليقات (٤)اضف تعليق

  2. ٣
    زائر

    إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة
    وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم

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  3. ٢
    زائر

    حينما يحارب الإسلام من أعداء الخارج والداخل

    يكون الترفيه نوعا من المخدرات يصنعه المنافقون والمفسدون ومن باع دينه بالدنيا
    ليصرف الشعب بأمواله عن همومه

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  4. ١
    أبو البرااء

    اللهم من أراد الفتنة ونشر الفساد والرذيلة وسئ الأخلاق بين المسلمن عليك به فإنه لايعجزك وألا تآخذنا بمافعل السفهاء منا

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