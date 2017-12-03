حشرة تصيب طفلة سعودية بالشلل وتُفقدها السمع والبصر

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تواصل- الرياض:

تعرضت إلين، الطفلة السعودية، البالغة من العمر عامين، للسعة حشرة أثناء سياحة الأسرة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، أدخلتها في غيبوبة بعد نقلها إلى مستشفى سيئ.

وتدخلت السفارة ونقلتها إلى مستشفى متخصص في جاكرتا، ومن ثم نقلت إلى الرياض بعد تحسن طفيف، وبعد توفير طبيب متخصص وممرضة ومعدات لازمة لهذا النقل.

وأوضح السفير في جاكرتا، أسامة الشعيبي، أنه “أثناء إقامة أسرة سعودية في جاكرتا تعرضت طفلتهم لإصابة حشرة، وارتفعت حرارتها، ونقلت إلى مستشفى سيئ بواسطة والدها، لتدخل في غيبوبة كاملة، وبعد أن تواصل والدها مع السفارة، تم نقلها على الفور إلى مستشفى متخصص ومعروف”، وفقاً لـ”الوطن”.

وتابع، أنه بعد أن أفاقت من الغيبوبة دون سمع وبصر ودون تحرك نصفها الأسفل، إلا أنها بعد متابعة من الأطباء المتخصصين بدأت في التحسن واستعادة السمع والنطق؛ حيث عملت السفارة مباشرة على نقلها إلى الرياض بإخلاء طبي على الخطوط السعودية بعد توفر طبيب وممرض ومعداتهما اللازمة.

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