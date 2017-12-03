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بعد سلسلة الهزائم.. ميليشيا الحوثي تحجب مواقع التواصل الاجتماعي

بعد سلسلة الهزائم.. ميليشيا الحوثي تحجب مواقع التواصل الاجتماعي
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تواصل – الرياض:

قالت قناة “الإخبارية”: إن ميليشيا الحوثي قامت بحجب مواقع التواصل الاجتماعي عبر خدمة الإنترنت المحمول، بعد مسلسل الهزائم التي لحقت بها على يد قوات المؤتمر الشعبي العام ورجال القبائل أمس.

ودعا محافظ صنعاء اليمنية اللواء عبدالقوي شريف، قبائل الطوق للوقوف إلى جانب انتفاضة صنعاء ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية لاستعادة مؤسسات الدولة والنظام والقانون.

وشدد شريف في تصريح نقله موقع “26 سبتمبر” التابع للقوات المسلحة اليمنية على ضرورة تحمل قبائل طوق صنعاء لمسؤولياتهم الوطنية والمساندة الفاعلة بالسبل كافة للشعب اليمني.

وقال: إن قيادة الشرعية تقف إلى جانب كل الأحرار الذين يقاتلون في سبيل الجمهورية والحرية والإرادة الشعبية وأنها تتابع عن كثب الموقف وتطورات الأحداث في العاصمة صنعاء وما جاورها.

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