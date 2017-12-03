«العمري»: سوق العقارات خسرت 215 مليار ريال

تواصل – الرياض:

قال المحلل والخبير الاقتصادي عبد الحميد العمري: إن السوق العقارية خسرت 215 مليار ريال بنهاية شهر نوفمبر.

وأضاف “العمري”، أن الخسارة الأكبر سجلت في هذا الجانب على حساب القطاع التجاري، الذي كابد انخفاضا قياسيا بلغ نسبته 54.3%، أي بانخفاض تجاوزت قيمته 71.1 مليار ريال، فيما انخفض القطاع السكني بنسبة 53.8%، أي بانخفاض بلغت قيمته 143.7 مليار ريال، وفقاً لـ”الاقتصادية”.

وأوضح، أن السوق العقارية المحلية أنهت أداءها خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2017، على انخفاض قياسي في إجمالي قيمة صفقاتها العقارية بنسبة بلغت 27.4%، استقرت مع نهاية الفترة عند مستوى 183.3 مليار ريال مقارنة بنحو 244.4 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي.