السجن والجلد لمحامي تلفَّظ على قبيلة زميله

تواصل – الرياض

أيدت محكمة الاستئناف حكماً بسجن محامٍ 30 يوماً وجَلْده 130 سوطاً في الحقين العام والخاص، وذلك بعد إدانته بتوجيه مفردات عنصرية على زميله داخل إحدى المحاكم.

وقضى الحكم وأخذ التعهد المشدد عليه بعدم التعرض للطرف الآخر بالسوء قولاً أو فعلاً، ودرست محكمة الاستئناف الحكم مقروناً باللائحة المقدمة من محامي المحكوم عليه، وانتهت بتأييد الحكم ليصبح نافذاً، وجارٍ إبلاغ الجهات المختصة لتنفيذ القرار.

ووفقاً لـ”عكاظ” فإن حيثيات الحكم تمثلت في قيام محام بتقديم دعوى ضد آخر تطاول عليه وازدراه وأساء له ولقبيلته وللكيان الذي يعمل به بعبارات عنصرية أثناء مراجعتهما إحدى المحاكم عقب مشادة كلامية، ووثقت المحكمة الواقعة بمحضر رسمي باثنين من الشهود وتوقيع رئيسها.

وحرر المدعي العام وقتذاك مذكرة، اتهم فيها المدعى عليه بالتلفظ على زميله عنصرياً وعدم احترام المحكمة، وأجاب المحامي المتهم وقتها بأن صاحب الشكوى لا يمثل غير نفسه فقط ولا يحق له التحدث نيابة عن قبيلته أو مكتب المحاماة الذي يعمل به كونه ليس وكيلاً عنهم، واصفاً الدعوى بأنها كيدية تهدف الإضرار به والإساءة إليه ولسمعته كمحام.

ووصف الألفاظ الواردة في الدعوى بأنها لا تصدر إلا من شخص «مهزوم ومحبط المعنويات»، وهذه صفات لا تنطبق عليه كمحامٍ لا سيما أن الدعوى الأصلية انتهت لصالحه؛ ما يتطلب شطب الدعوى كونها استندت إلى غير بينة.

وبعد إجراءات تقاضي بين الطرفين استمرت لنحو 16 شهراً، خلصت المحكمة إلى ثبوت تلفظ المتهم على المشتكي بألفاظ غير لائقة في مقر محكمة شرعية وعدم التزامه كمحام بأخلاق مهنة المحاماة وأخلاق الإسلام وعدم مراعاته هيبة المكان أو حرمته.

وقررت معاقبته في الحق الخاص 70 جلدة وفي الحق العام السجن شهراً و60 جلدة مكررة مرتين، مع أخذ التعهد المشدد عليه بعدم العودة إلى مثل ذلك، وأن عليه احترام المحاكم الشرعية وأصحاب الولايات.

واعترض المحامي على الحكم وطلب الاستئناف، وأجيب لطلبه وقدَّم التماساً قبلته المحكمة شكلاً ورفضته موضوعاً وبات الحكم نهائياً.