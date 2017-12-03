الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

ترشيحاتنا

«نزاهة» تضع 10 فئات تحت مجهر «الإثراء غير المشروع»

«نزاهة» تضع 10 فئات تحت مجهر «الإثراء غير المشروع»

شاهد.. قوات تابعة لصالح تخرج من نفق وتفاجئ الحوثيين بصنعاء 

شاهد.. قوات تابعة لصالح تخرج من نفق وتفاجئ الحوثيين بصنعاء 

مصدر مسؤول يرد على شائعة «إلغاء حد الردة»

مصدر مسؤول يرد على شائعة «إلغاء حد الردة»

«التحالف» يدعو لالتفاف شعب اليمن بما فيهم أبناء «المؤتمر» لإنهاء عهد التنكيل

«التحالف» يدعو لالتفاف شعب اليمن بما فيهم أبناء «المؤتمر» لإنهاء عهد التنكيل

أعشاب طبية.. أفضل طريقة لمحاربة السُّعال على الإطلاق

أعشاب طبية.. أفضل طريقة لمحاربة السُّعال على الإطلاق
0

 

تواصل – وكالات:

قالت غرفة الصيادلة بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية إنه بعد الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية غالباً ما يعاني المرضى من السعال لمدة طويلة جداً قد تصل إلى شهرين، وذلك بسبب بعض العوامل، مثل الهواء البارد والمجهود البدني وعوادم السيارات.

وأضافت أن التخلص من السعال يتطلب التحلي بالصبر، مشيرة إلى إمكانية محاربة السعال بواسطة الأعشاب الطبية، مثل شاي الزعتر أو الشمر أو اليانسون أو الأوكالبتوس (الكافور).

يُشار إلى أن التهاب الشعب الهوائية في الرئتين يحدث عادة جرّاء عدوى فيروسية. ويصاب معظم الناس بالتهاب الشعب بعد أن يكونوا قد أصيبوا بالتهاب في الجهاز التنفسي العلوي، مثل نزلة البرد أو الأنفلونزا. وفي حالات نادرة، خاصة التهاب الشعب الحاد، قد يرجع السبب إلى عدوى جرثوميّة (بكتيريّة).

وقد يحدث التهاب الشعب أيضاً جرّاء استنشاق مواد غريبة تصل إلى الرئتين، مثل الدخان أو الالتهاب جرّاء دخول طعام أو قيء إلى الرئتين.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

4 زيوت طبيعية تعالج الإمساك.. تعرَّف عليها

4 زيوت طبيعية تعالج الإمساك.. تعرَّف عليها

نجاح جراحة معقدة لإصلاح تشوه بالقدمين لطفلة بالطائف

نجاح جراحة معقدة لإصلاح تشوه بالقدمين لطفلة بالطائف

مدربة تكشف لـ «تواصل» قصتها مع «التأتأة» وتقول: لم تكن عائقاً توظفت وتزوجت

مدربة تكشف لـ «تواصل» قصتها مع «التأتأة» وتقول: لم تكن عائقاً توظفت وتزوجت

استشاري لـ«تواصل»: هذه هي الفروق بين الحساسية العادية والموسمية.. وطرق الوقاية والعلاج

استشاري لـ«تواصل»: هذه هي الفروق بين الحساسية العادية والموسمية.. وطرق الوقاية والعلاج

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مسلمات الروهينجيا.. من القمع الوحشي إلى عصابات الاتجار بالبشر
تقارير وحوارات

مسلمات الروهينجيا.. من القمع الوحشي إلى عصابات الاتجار بالبشر

المزيد
قصص مع أصحابه.. الشهيد المبتسم «الشهري»: أسألكم الدعاء (فيديو)
تقارير وحوارات

قصص مع أصحابه.. الشهيد المبتسم «الشهري»: أسألكم الدعاء (فيديو)

المزيد
لماذا يهاجمون السنة النبوية؟!
مقالات

لماذا يهاجمون السنة النبوية؟!

المزيد
هَرِمنا ..فأين إكسير الشباب؟
مقالات

هَرِمنا ..فأين إكسير الشباب؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>