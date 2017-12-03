أعشاب طبية.. أفضل طريقة لمحاربة السُّعال على الإطلاق

تواصل – وكالات:

قالت غرفة الصيادلة بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية إنه بعد الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية غالباً ما يعاني المرضى من السعال لمدة طويلة جداً قد تصل إلى شهرين، وذلك بسبب بعض العوامل، مثل الهواء البارد والمجهود البدني وعوادم السيارات.

وأضافت أن التخلص من السعال يتطلب التحلي بالصبر، مشيرة إلى إمكانية محاربة السعال بواسطة الأعشاب الطبية، مثل شاي الزعتر أو الشمر أو اليانسون أو الأوكالبتوس (الكافور).

يُشار إلى أن التهاب الشعب الهوائية في الرئتين يحدث عادة جرّاء عدوى فيروسية. ويصاب معظم الناس بالتهاب الشعب بعد أن يكونوا قد أصيبوا بالتهاب في الجهاز التنفسي العلوي، مثل نزلة البرد أو الأنفلونزا. وفي حالات نادرة، خاصة التهاب الشعب الحاد، قد يرجع السبب إلى عدوى جرثوميّة (بكتيريّة).

وقد يحدث التهاب الشعب أيضاً جرّاء استنشاق مواد غريبة تصل إلى الرئتين، مثل الدخان أو الالتهاب جرّاء دخول طعام أو قيء إلى الرئتين.