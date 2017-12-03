بالصور.. ضبط مواطن و31 وافداً أثناء تهريب «حشيش» بجازان ونجران

تواصل – فريق التحرير:

أحبط رجال حرس الحدود في منطقتي جازان ونجران، تهريب ٧٢١,٩٢ كيلو جرام من الحشيش المخدر، خلال الفترة من ١-١٤/ ٣ / ١٤٣٩هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي، “أنّه تم رصد عدة محاولات تسلل لحدود المملكة بمنطقتي جازان ونجران بغرض تهريب المواد المخدرة؛ أسفر عنها القبض على ٢٧ أثيوبياً و٤ يمنيِّين ومواطن، بحوزتهم ٧٢١,٩٢ كيلو جرام من الحشيش المخدر، وتمت إحالة المضبوطات والأشخاص في حينه إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية”.

وأشار متحدث حرس الحدود إلى أنّ ذلك يأتي بعد ضبط أكثر من طنّ ومئتي كيلو جرام من الحشيش في مناطق جازان ونجران وعسير ومكة المكرمة خلال آخر أسبوعين من شهر صفر لعام ١٤٣٩هـ ، واستمرارًا لجهود المملكة في مكافحة المخدرات، وحماية أبنائها من أضرارها، وتحجيم خطرها عليهم.