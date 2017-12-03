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وصول قطارات المترو إلى الرياض

وصول قطارات المترو إلى الرياض
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تواصل- فريق التحرير:

أكدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وصول قطارات التجربة الخاصة بمحطات مترو الرياض، مشيرة إلى أنه سيجرى التشغيل التجريبي منتصف 2018.

وأوضح عضو الهيئة المهندس إبراهيم السلطان، أن التشغيل التجريبي سيستمر عاماً كاملاً، وأن نسبة الإنجاز في المشروع وصلت إلى أكثر من 62%.

وأشار مدير إدارة برنامج المشاريع المعمارية في الهيئة خالد الهزاني، إلى أن محطة طريق جدة التابعة للمسار ” البرتقالي “، هي أولى المحطات التي سيتم إنجازها، كونها شارفت على الانتهاء، مضيفاً أن نسبة الإنجاز متفاوتة من محطة إلى أخرى وليست بنفس الدرجة.

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