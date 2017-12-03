«غرفة الرياض»: تسعير الأدوية بالمملكة يعتمد على 35 دولة

تواصل- الرياض:

كشف رئيس لجنة شركات الأدوية في الغرفة التجارية بالرياض الدكتور محمد البهلال، أن تسعير الأدوية في المملكة يعتمد على شهادة أسعار من 35 دولة، بينها دول أوروبية وإقليمية وعربية.

وأكد رئيس لجنة شركات الأدوية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الدكتور محمد البهلال، أن جميع أسعار الأدوية في السوق السعودي تحدد بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء التي تطلب من كل شركة قبل تسجيل الدواء في المملكة شهادة أسعار الدواء في 35 دولة، على أن تشمل الشهادة دولاً أوروبية وإقليمية وعربية.

وأشار إلى أنه على ضوء هذه الأسعار تتجه هيئة الغذاء والدواء إلى اعتماد تسعيرة الدواء الأقل سعراً، وللشركة حق الاعتراض وطلب سعر أعلى بناء على بعض المعطيات التي تقدمها الشركة، وللهيئة الحق أيضاً بالقبول أو الرفض، وفقا لـ”الوطن”.