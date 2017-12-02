اليمن.. القبائل تحمي المطار وتتوعد المتخاذلين

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كشف نجل شيخ مشايخ اليمن، شيخ قبيلة بكيل، الشيخ محمد الشايف، أن التطورات التي جدت أمس، هي نتاج ثلاث سنوات من الاحتلال الحوثي لصنعاء، والانقلاب على السلطة في اليمن بالقوة لتحويله إلى دويلة تابعة لإيران، نافيا أن تكون السلطة المسيطرة على اليمن خلال السنوات الماضية، يمنية بحتة.

وأوضح الشايف، أن الانقلابيين حولوا اليمن إلى أداة بيد ملالي إيران، وأن الأحداث الكبيرة التي حصلت أمس، ما هي إلا انتفاضة وثأر للشعب اليمني، مرحبا بتحركات المؤتمر الشعبي العام، والحرس الجمهوري ضد الميليشيات المتمردة، حسب “الوطن”.

وأضاف الشايف «إن القبيلة جزء من المكون اليمني، ومن يقف اليوم هم أبناء القبائل، ومن لم يقف اليوم معنا ضد إيران فهو لا ينتمي إلى القبيلة ولا يشرف القبيلة أن يكون منها»، مشيرا إلى أن الطرف الذي يفكر بالوقوف مع الحوثيين ذاهب إلى الهلاك.

وأردف الشايف قائلا «إن الحوثي يعتبر القبيلة درجة ثانية مثلما يرى جميع أطياف الشعب اليمني»، مؤكدا أن القبائل سترفضهم وستحاربهم في كل بقعة من اليمن، لافتا إلى أن النكف القبلي هو ما يدور الآن في مطار صنعاء، حيث إن قبيلة بالحارث التي تنتمي إلى بكيل، تحاصر المطار بمساعدة الجيش الوطني، وبوجود الشيخ القبلي البارز، ناجي القذلي، والذي قتل اثنين من أبنائه خلال المحاصرة.

وأضاف الشايف أن «من لم يقف اليوم في وجه الحوثي لن يُقبل غدا»، داعيا جميع المكونات اليمنية إلى الانتفاض ضد الميليشيات المتمردة، متهما الانقلابيين بتمزيق عروبة اليمن، والتعاون مع مرتزقة طهران لاحتلال دولة عربية أصيلة.