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بالفيديو.. تعطل فرامل شاحنة كبيرة تسير بسرعة على الطريق

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تواصل- وكالات:

أظهر تسجيل مصور مروع، لحظة نجاة مجموعة من السيارات من السحق بشاحنة فقد سائقها السيطرة عليها على طريق سريع مزدحم جنوب غرب العاصمة الأسترالية سيدني.

وكان أحد السائقين يقود سيارته على طريق هيوم السريع، عندما تصاعدت غيمة من الدخان الكثيف فجأة واندفعت نحوه شاحنة كبيرة بشكل جنوني.

وفقد سائق الشاحنة، السيطرة على شاحنته بعدما تعطلت الفرامل؛ حيث تأرجحت الشاحنة يمنة ويسرة محدثة فوضى عارمة على الطريق.

وأظهر الفيديو سائق السيارة وهو ينحرف بسيارته ويخرج عن الطريق تفادياً للارتطام بالشاحنة. وتم حظر حركة المرور في الاتجاهين لفترة قصيرة قبل أن يتمكن السائق من إيقاف الشاحنة على جانب الطريق، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات.

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