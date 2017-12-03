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أطعمة تحصِّن الجسم من العدوى في الشتاء.. تعرَّف عليها

أطعمة تحصِّن الجسم من العدوى في الشتاء.. تعرَّف عليها
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تواصل- وكالات:

يمكن تحصين الجسم، في موسم الشتاء من العدوى التنفسية والالتهابات والإحساس بالبرودة، عن طريق الحد من تناول بعض الأطعمة، وزيادة البعض الآخر.

إليك أهم توصيات التغذية الخاصة بفصل الشتاء:

أطعمة غير صديقة في الشتاء: خلال هذا الموسم احرص على تقليل استهلاك الحليب ومنتجات الألبان، واللحوم الحمراء وخاصة المصنّعة، والأطعمة المقلية، والأطعمة السكرية والحلويات الجاهزة، ومشروبات الكافيين.

أطعمة مفيدة في الشتاء: السوائل الدافئة والشوربة، والفواكه المجفّفة، والفواكه الطازجة الغنية بفيتامين “سي”، والخضروات الورقية مثل السبانخ والسلق، واللحوم البيضاء مثل الدواجن والأسماك، والبقوليات، والزنجبيل والحلبة وشاي الأعشاب.

وإذا كنت تستغرب من وجود الحليب ومنتجاته ضمن قامة الأطعمة التي ينبغي تقليلها، تذكّر أن الحليب يزيد البلغم. أما الأطعمة المقلية والسكريات فهي تضعف المناعة، كما تتغذّى البكتريا على السكر.

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