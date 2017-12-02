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«يوتيوب» ينافس «سناب شات» في أهم مميزاته
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تواصل – وكالات:

كشف موقع يوتيوب أنه يدرس تقديم ميزة جديدة تشبه إلى حد كبير ميزة “القصص” التي اشتهرت بها خدمة التراسل المصور سناب شات، ثم “سرقتها” منها فيس بوك وأضافتها لجميع خدماتها تقريباً، خاصةً إنستغرام.

وقالت شركة يوتيوب في منشور على مدونتها إن الميزة الجديدة سوف تحمل اسم “بكرات” Reels، وسوف تأتي مع بعض الخصائص التي تميزها عن “قصص” سناب شات وإنستغرام وفيس بوك وواتساب.

ومن الخصائص المميزة لـ “بكرات” يوتيوب، أن الفيديو، مع أنه سوف يُحدد بـ 30 ثانية فقط، إلا أنه لن يختفي بعد 24 ساعة، ثم إنه لن يظهر أعلى صفحة التطبيق، بل سوف يُخصص له تبويب جديد ضمن قناة صانع المحتوى.

وجاء ذكر يوتيوب لإطلاق ميزة “بكرات” تجريبياً على نحو موجز ضمن مجموعة من الإعلانات التي تركز على توسيع تبويب “مجتمع يوتيوب” ليصل إلى جميع صانعي المحتوى الذين يزيد عدد مشتركي قنواتهم عن 10,000 مشترك.

وقال موقع “تك كرنتش” TechCrunch المعني بشؤون التقنية إنه حصل على معلومات إضافية تخص الميزة الجديدة من إدارة يوتيوب، التي قالت إنها سوف تُطرح للاختبار على نطاق ضيق جداً من صانعي المحتوى قريباً.

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