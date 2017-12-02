«الأرصاد»: توقعات بغيوم وأمطار متفرقة

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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – توقع تكون السحب الرعدية على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى الأجزاء الشرقية لمرتفعات مكة المكرمة. وسماء غائمة إلى غائمة جزئياً على وسط وشرق المملكة مع فرصة لهطول أمطار متفرقة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي. وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15-38 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية غربية تتحول إلى شمالية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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