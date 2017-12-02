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توقعات بدرجات حرارة تحت الصفر شمال المملكة هذا الأسبوع

توقعات بدرجات حرارة تحت الصفر شمال المملكة هذا الأسبوع
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تواصل – فريق التحرير:

توقَّع الراصد الجوي والمهتم بمستجدات الطقس والأحوال الجوية معاذ الأحمدي، أن تجتاح موجة باردة المملكة مع بداية الأسبوع، اليوم الأحد، حتى نهاية الأسبوع، ثم تتجدد في الأسبوع الذي يليه.

وأوضح الأحمدي، أن الموجة تتأثر بها مناطق السعودية ودول الخليج العربي وعمان والكويت والبحرين والإمارات، والمنطقة الوسطى والمنطقة الشمالية والمنطقة الغربية والجنوبية في السعودية، باستثناء سواحل البحر الأحمر.

وتوقع “الأحمدي” أن تصل درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في شمال السعودية بين 8 ودرجتين، أما وسط وجنوب السعودية فتكون بين 13 ودرجتين مئويتين، وباقي مناطق السواحل بين 20 و26 درجة مئوية، معتدلة نهارًا وباردة ليلاً، وتستمر حتى الأسبوع بعد المقبل، وتنخفض أكثر خاصة شمال السعودية.

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