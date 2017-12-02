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الباحة.. انفجار «كمبروسر» داخل جراج ووفاة وافد باكستاني 

الباحة.. انفجار «كمبروسر» داخل جراج ووفاة وافد باكستاني 
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تواصل – فريق التحرير:

لقي وافد باكستاني مصرعه في حادث انفجار اسطوانة تبريد في جراج يستخدمه كورشة داخل منزله بقرية الرومي في منطقة الباحة.

وقال نائب الناطق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، النقيب مهندس فايز الغامدي ‘‘إن الفرق المعنية انتقلت لمباشرة بلاغ عن انفجار أسطوانة تبريد “كمبروسر” داخل جراج مبنى مستخدم كورشة تبريد داخل فناء منزل بقرية الرومي بمدينة الباحة‘‘، مضيفا أنه بعد الوصول والمعاينة تبين وفاة مقيم من الجنسية الباكستانية.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني ‘‘إن بلاغًا ورد لغرفة العمليات عند الساعة الـ5:27 مساء السبت عن انفجار أسطوانة تبريد بمنزل وافد باكستاني قرب شركة الكهرباء بقرية الرومي. وعلى الفور تم توجيه فرقتين إسعافيتين للموقع بمعية القيادة الميدانية‘‘.

وذكر الزهراني، أنه عند وصول أول فرقة للموقع اتضح أن الوافد أُصيب إصابة بالغة في الرأس، كانت السبب الرئيس في وفاته. مشيرًا إلى أنه في العقد الرابع من العمر، وأن وقت وصول الفرق للموقع كان قياسيًّا، بحسب “سبق”.

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