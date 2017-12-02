مقاتلات التحالف تسيطر على سماء صنعاء

تواصل – وكالات:

قال شهود عيان ‘‘إن سماء العاصمة اليمنية تشهد حاليا تحليقا مكثفا لمقاتلات التحالف العربي، وذلك بالتزامن مع استمرار الاشتباكات بين أنصار الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وميليشيات الحوثي، وأكدت مصادر أن عدة مواقع يتمركز بها الحوثيين تعرضت لقصف مكثف من تلك الطائرات.

من ناحية أخرى، حاول الحوثيون الرد على هزائمهم في صنعاء بتنفيذ محاولة تسلل إلى حدود المملكة، مساء السبت، لكن القوات السعودية تصدت للأمر، وقصفت راجمات الصواريخ التابعة للقوات المسلحة جموع المتسللين، مما نتج عنه مصرعهم جميعا.

وبعد ذلك وجهت الراجمات ضربات لعدد من المواقع التي يسيطر عليها الحوثيون داخل الأراضي اليمنية على حدود المملكة.