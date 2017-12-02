«مدني الجوف» ينصح بالتعامل الحذر مع أجهزة التدفئة المختلفة

تواصل – أحمد الرمال:

نبه المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي، المواطنين والمقيمين إلى الحذر في التعامل مع أجهزة التدفئة الكهربائية، وذلك بالتزامن مع الانخفاض الملموس في درجات الحرارة، في هذا الوقت من العام.

ودعا “الرويلي” إلى التأكد من مدى مطابقة تلك الأجهزة للمواصفات والمقاييس، وكذلك التوصيلات الكهربائية وتوافقها مع تلك الأجهزة، لا سيما سخانات المياه.

وبالنسبة لوسائل التدفئة الأخرى كالفحم والحطب والكيروسين، نبه متحدث “مدني الجوف” بضرورة التأكد من توفر التهوية المناسبة، والحرص على متابعة الأطفال وعدم اقترابهم من مسببات الأخطار المختلفة في المنزل.

وطالب “الرويلي” من يريد معرفة تفاصيل أكثر عن تلك التعليمات، متابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.