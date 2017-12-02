الرئيس اليمني يعد أنصار «صالح» بالعفو إن استمروا في المعركة ضد الحوثيين

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تواصل – وكالات:

دعا الرئيس اليمتي عبدربه منصور هادي، إلى تشكیل تحالف وطني واسع يتجاوز كل خلافات الماضي ويؤسس لمرحلة جديدة ويوحد الجمیع في مواجھة میلیشیا الحوثي الإرھابیة والآثمة، مؤكدا أن الذين تعاونوا مع الحوثي سابقا، وتراجعوا الآن منحازين إلى استعادة الدولة والحفاظ على المكتسبات الوطنية، سيتم العفو عنهم، بل وسيكونون شركاء في حاضر اليمن ومستقبله.

جاء ذلك خلال اجتماع استثمائي عقده “هادي” مع ھیئة مستشاريه، لمناقشة التطورات على الساحة الوطنیة وخاصة أحداث اختلاف طرفي الانقلاب الجارية في صنعاء.

وأكد “ھادي”، في بیان نشرته وكالة الأنباء الیمنیة، أنه سیتم دعم كل طرف يواجه عصابة الحوثي الإرھابیة، والتعاون مع كل مواطن يمني مخلص يعمل لتخلیص البلاد من ھذه العصابة الآثمة، وفتح صفحة جديدة مع كل الأطراف السیاسیة على أساس المرجعیات الثلاث المتفق علیھا والمدعومة وطنیا واقلیمیاً ودولیاً.

كما شدد على تأسیس مرحلة جديدة، لتوحید الجمیع في مواجھة ملیشیات الحوثي الانقلابیة، التي تعد ذراعاً للمشروع الإيراني الفارسي في الیمن، والتي باتت تھدد كیان الجمھورية الیمنیة، وتسعى بشتى الطرق لاستنساخ نموذج ولاية الفقیه الإيراني، ورھن قرار الیمن وسیادتھا لملالي الشر والضلال في قم وطھران.

ودعا “هادي” الشعب الیمني بكافة أطیافه السیاسیة المختلفة وفي مقدمتھم قیادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام في كل المحافظات وقیادات وقواعد الأحزاب السیاسیة و الشرائح المجتمعیة و منظمات المجتمع المدني إلى رص الصفوف و توحید الجھود لإنھاء كابوس الانقلاب الحوثي المدعوم ايرانیاً.

كما طالب أبناء الشعب الیمني في العاصمة صنعاء وباقي المحافظات إلى جعل الانتفاضة شعبیة مجتمعیة عارمة تلفظ تلك الملیشیات الحوثیة الانقلابیة، مؤكدا لكل من كان له علاقة بھم أثناء الحرب في الثلاث السنوات الماضیة وحدد موقفا واضحاً مساندا للانتفاضة الشعبیة الھادفة لإنھاء الانقلاب و استعادة الدولة و الحفاظ على الجمھورية و المكتسبات الوطنیة أن الشرعیة ستكون مظلة لھم و سیكونوا جمیعاً شركاء في حاضر الیمن ومستقبله.

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