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«مدني جدة» ينقذ وافدا ثلاثينيا من تحت أنقاض مبنى بحي الربوة

«مدني جدة» ينقذ وافدا ثلاثينيا من تحت أنقاض مبنى بحي الربوة
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تواصل – فريق التحرير:

تمكن أفراد الدفاع المدني بمحافظة جدة، مساء اليوم، من إنقاذ وإخراج وافد ثلاثيني من تحت أنقاض مبنى مكون من دورين، تعرض لانهيار جزئي بحي الربوة، شمال شرق المحافظة.

الشاب الذي تم إنقاذه بنغالي الجنسية، ويبلغ من العمر 36 عاما، وكان محتجزا تحت الأنقاض.

وكشف المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن فرق الدفاع المدني باشرت، مساء اليوم، بلاغا عن انهيار جزء من بناية مكونة من دورين بحي الربوة شمال محافظة جدة.

وأضاف، أن فرق البحث تحت الأنقاض وبمساعدة المعدات، شرعت على الفور في استقصاء وجود أشخاص تحت الانقاض عن طريق أجهزة البحث التي أعطت إشارة ايجابية بوجود أشخاص أو شخص، على الأقل، تحت الأنقاض، على قيد الحياة، فباشرت عملية الإنقاذ، وبتوفيق من الله، وصلت إلى شخص محتجز يبلغ من العمر 36 عاما، وتم إخراجه على قيد الحياة، وبصحة جيدة.

وأكد أن الفرق واصلت أعمال البحث، خشية أن يكون هناك مزيد من المحتجزين، في الوقت الذي أعطى جهاز البحث تحت الأنقاض إشارة بعدم وجود أي مؤشرات ايجابية حول الأمر، وفي نفس الوقت عملت فرق الهلال الأحمر على إسعاف المحتجز ونقله الى المستشفى للاطمئنان على صحته.

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