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مركز الملك سلمان يستقبل المشاركات العلمية في مؤتمر الإعاقة الخامس حتى 15 ديسمبر

مركز الملك سلمان يستقبل المشاركات العلمية في مؤتمر الإعاقة الخامس حتى 15 ديسمبر
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة عن الاستمرار في استقبال الأوراق والأبحاث العلمية للراغبين في المشاركة بالمؤتمر الدولي الخامس للإعاقة والتأهيل الذي ينظمه المركز خلال الفترة 15-16 رجب 1439هـ الموافق 1-2 إبريل 2018 حتى 15 ديسمبر الجاري، منوها بضرورة تقديم الملخصات البحثية إلى اللجنة العلمية للمؤتمر قبل الوقت المحدد.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، إن المؤتمر الدولي للإعاقة والتأهيل هو أحد المنصات العالمية لعرض وتبادل أحدث الأبحاث والنتائج العلمية التي تخص قضايا الإعاقة، منوهاً بسعي المؤتمر إلى تفعيل المخرجات العلمية والاتفاقيات التي بدورها تدعم ذوي الإعاقة وقضاياهم.

وأضاف سموه أن المؤتمر يعزز من الدور الريادي الذي يقوم به مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة في تفعيل دور البحث العلمي للتصدي للإعاقة بالوقاية منها أو التخفيف من آثارها وتفعيل مخرجاته في مجالات الرعاية والتأهيل، مشيرًا إلى أن المركز يعمل مع نخبة من الباحثين السعوديين العالميين وغيرهم على إحداث نقلة علمية كبيرة في أبحاث الإعاقة على المستوى المحلي والدولي.

وثمن الأمير سلطان بن سلمان الجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لإنجاح المؤتمر، وشركاؤه في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة التعليم ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ومؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية وجمعية الأطفال المعوقين.

ومن جانبه، أكد الأستاذ أحمد بن عبد العزيز اليحيى المدير العام التنفيذي الأمين العام للمركز، أن اللجنة العلمية ستعطي الأولوية للبحوث التي تعالج المحاور الرئيسية للمؤتمر، وهي الإعاقات الحسية والحركية والذهنية والسلوكية، مشيرًا إلى أهمية أن تشمل الأبحاث العلمية المقدمة الجوانب الوقائية والتشخيصية والتعليمية والاجتماعية والتأهيلية والتدريب والعمل والحقوق والعلوم التقنية، وخدمات القطاع الخاص، وشراكات القطاع غير الربحي.

وأوضح اليحيى أن البرنامج العلمي للمؤتمر يضم العديد من المحاضرات العلمية والجلسات الحوارية وورش العمل، ومعرضا للكتب المتخصصة، ومعرضا للأجهزة والتقنيات الحديثة ذات الصلة، بمشاركة نخبة من العلماء والأكاديميون والباحثون في مجالات الاعاقة المختلفة، والعاملين في مجال التاهيل والرعاية الصحية لذوي الإعاقة.

وأشار الأمين العام للمركز إلى أن المؤتمر الدولي الخامس للإعاقة والتأهيل يعزز من دور البحث العلمي وأهميته على المستوى الوطني والإقليمي والدولي كأساس للتنمية في مجال الإعاقة والتأهيل، وخلق وتنمية ثقافة البحث في مجالات منع الإعاقة، وتنمية الفهم الأعمق لأهمية أوجه التعاون والشراكة المحلية والإقليمية والدولية في مجال بحوث الإعاقة.

وحدد مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة عدد من المعايير التي يجب أن يراعيها الباحثين، وهي أن يتفق موضوع البحث مع محاور المؤتمر، وأن يتسم بالأصالة أو التجديد، وأن يحتوي الملخص على تفاصيل كافية يتم مناقشتها في البحث، وأن يضيف البحث معلومات جديدة ، وأن يكون البحث المقدم ذو أهمية لمجموعة كبيرة من الحضور.

وتستقبل اللجنة العلمية ملخصات الأبحاث للراغبين في المشاركة في المؤتمر الدولي الخامس للإعاقة والتأهيل على هذا الرابط: http://www.icdr.org.sa/ar/submit-abstract

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